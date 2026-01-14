OL : Endrick de retour à Madrid, le Real parle enfin

Endrick de retour au Real Madrid en urgence en raison du changement d'entraineur, c'est une rumeur qui a traversé Lyon ces dernières heures. Le club espagnol a donné sa position.
Auteur de débuts fracassants avec l’Olympique Lyonnais
puisqu’il a marqué le but de la victoire sur le terrain de Lille le week-end dernier, Endrick a adoré ses premiers pas avec son nouveau club. Prêté au sein du club de Ligue 1 pour retrouver le chemin des terrains, et pourquoi pas prétendre à une place en Coupe du monde avec la Seleçao, l’attaquant brésilien compte bien profiter de chaque minute que lui donnera Paulo Fonseca.
Le Real adore le Endrick version OL
L’OL a bien besoin d’un joueur de sa trempe, mais le club rhodanien a forcément suivi les évènements à Madrid. Car après la défaite en SuperCoupe d’Espagne face au FC Barcelone, Xabi Alonso a décidé de partir d’un commun accord avec Florentino Pérez. Alvaro Arbeloa, qui a pris sa succession, a la possibilité de rappeler Endrick jusqu’au 20 janvier, comme le prévoit une des clauses du prêt signé fin décembre.
Ce serait un sacré coup de théâtre et une terrible désillusion pour l’OL, qui n’a toutefois pas de souci à se faire. Selon les nouvelles confidences récoltées par AS, qui précisait déjà mardi qu’il fallait une raison majeure (blessure ou transfert) pour faire revenir Endrick, le Real Madrid
n’a aucune intention d’utiliser cette possibilité. Au contraire, la formation merengue est ravie de voir son jeune espoir reprendre confiance et lui souhaite de continuer à marquer pour retrouver ses moyens.
L’idée est de retrouver un Endrick en confiance pour la saison prochaine, soit pour en faire un joueur de la rotation, soit pour le vendre tout en ayant pu l’exposer dans un championnat où il a du temps de jeu. Le projet de faire revenir Endrick au Real Madrid
en ce mois de janvier n’est donc pas à l’ordre du jour, et l’OL peut continuer à bénéficier d’une telle recrue jusqu’à la fin de la saison. Un vrai soulagement pour un club qui a souffert dans ce secteur de jeu en première partie de saison avec le seul et limité Martin Satriano.