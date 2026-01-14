ICONSPORT_282118_0008

OL : Endrick de retour à Madrid, le Real parle enfin

OL14 janv. , 12:20
parGuillaume Conte
0
Endrick de retour au Real Madrid en urgence en raison du changement d'entraineur, c'est une rumeur qui a traversé Lyon ces dernières heures. Le club espagnol a donné sa position.
Auteur de débuts fracassants avec l’Olympique Lyonnais puisqu’il a marqué le but de la victoire sur le terrain de Lille le week-end dernier, Endrick a adoré ses premiers pas avec son nouveau club. Prêté au sein du club de Ligue 1 pour retrouver le chemin des terrains, et pourquoi pas prétendre à une place en Coupe du monde avec la Seleçao, l’attaquant brésilien compte bien profiter de chaque minute que lui donnera Paulo Fonseca.

Le Real adore le Endrick version OL

L’OL a bien besoin d’un joueur de sa trempe, mais le club rhodanien a forcément suivi les évènements à Madrid. Car après la défaite en SuperCoupe d’Espagne face au FC Barcelone, Xabi Alonso a décidé de partir d’un commun accord avec Florentino Pérez. Alvaro Arbeloa, qui a pris sa succession, a la possibilité de rappeler Endrick jusqu’au 20 janvier, comme le prévoit une des clauses du prêt signé fin décembre.
Ce serait un sacré coup de théâtre et une terrible désillusion pour l’OL, qui n’a toutefois pas de souci à se faire. Selon les nouvelles confidences récoltées par AS, qui précisait déjà mardi qu’il fallait une raison majeure (blessure ou transfert) pour faire revenir Endrick, le Real Madrid n’a aucune intention d’utiliser cette possibilité. Au contraire, la formation merengue est ravie de voir son jeune espoir reprendre confiance et lui souhaite de continuer à marquer pour retrouver ses moyens.
L’idée est de retrouver un Endrick en confiance pour la saison prochaine, soit pour en faire un joueur de la rotation, soit pour le vendre tout en ayant pu l’exposer dans un championnat où il a du temps de jeu. Le projet de faire revenir Endrick au Real Madrid en ce mois de janvier n’est donc pas à l’ordre du jour, et l’OL peut continuer à bénéficier d’une telle recrue jusqu’à la fin de la saison. Un vrai soulagement pour un club qui a souffert dans ce secteur de jeu en première partie de saison avec le seul et limité Martin Satriano.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277983_0478
SCO

Angers : Chérif dit oui à Crystal Palace, vente record en vue

ICONSPORT_260299_0257
Liga

Jean-Michel Aulas au Real Madrid, c’est la catastrophe

ICONSPORT_243442_0002
ASSE

L'ASSE offre 6 millions d'euros pour Varane

ICONSPORT_245105_0212
OM

L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro

Fil Info

14 janv. , 13:28
Angers : Chérif dit oui à Crystal Palace, vente record en vue
14 janv. , 13:20
Jean-Michel Aulas au Real Madrid, c’est la catastrophe
14 janv. , 13:00
L'ASSE offre 6 millions d'euros pour Varane
14 janv. , 12:40
L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro
14 janv. , 12:14
Officiel : Le Havre s'offre Sofiane Boufal
14 janv. , 12:00
Rashford peut signer au PSG grâce à un échange fou
14 janv. , 11:40
Lens : Un départ imprévu à 5 ME dans les tuyaux
14 janv. , 11:20
Bordeaux va mieux, Lopez clashe Lizarazu

Derniers commentaires

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

il peut etre inscrit apres les poules

L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro

Belle progression un roc bon relanceur .

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

Mis au placard, MAUPAY n'est pas inscrit non plus sur la liste des joueurs pour la LDC ,et d'un coup on le ressort ,on lui donne une tenue et une de chaussures de football et on raconte que de Zerbi compte sur lui . Maupay est une marchandise qu'on Stoke puis on l'expose au public pour une éventuelle vente .

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

MAUPAY a été mis au placard . Il n'a pas été in

Rashford peut signer au PSG grâce à un échange fou

Fakes news ! Il y a 2 jours Barcola déclarait **""Je suis bien au PSG et je veux rester à Paris ,les pourparlers pour une prolongation sont en bonne marche **"'

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading