« On me dirait que l'OM l’a payé… », ce flop de l’OL se fait démolir

En très grande difficulté durant toute la rencontre à Marseille dimanche soir, Tanner Tessmann n’a pas été épargné par les observateurs. L’Américain est dans la tourmente et risque de vite perdre sa place de titulaire.

Privé de nombreux joueurs pour le déplacement à Marseille dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a tout de même réalisé un match admirable . L’équipe de Paulo Fonseca n’est pas passée loin du coup parfait au Vélodrome en menant à deux reprises. Les coéquipiers de Corentin Tolisso se sont finalement écroulés dans les dix dernières minutes en concédant deux buts de Pierre-Emerick Aubameyang. Dans cette rencontre à fort enjeu, les Lyonnais n’ont pas été aidés par l’un de leurs joueurs.

Tandis que des éléments comme Niakhaté, Tolisso, Endrick ou encore Nartey ont été très intéressants, l’OL a été contraint de composer avec un Tessmann à l’envers durant toute la partie. L’Américain a tout raté avec le ballon et a été très peu utile défensivement, à un poste certes inhabituel pour lui à droite. En première mi-temps, son association avec Maitland-Niles sur le côté droit a notamment pris l’eau. Trop c’est trop pour les supporters lyonnais, désespérés par le niveau affiché par l’ancien joueur de Venise depuis plusieurs semaines.

Le niveau de Tessmann inquiète à l'OL

« Pas vu pire depuis Thiago Mendes », « Il n’y a rien de bon… même quand il fait la diff sur le côté il ne va pas au bout de l’action et fait un centre moisie.. quelle truffe », « J’espère qu’il est passé au contrôle d’alcoolémie parce qu’à mon avis il était salement positif », « Il va falloir s’interroger il a fait un bon début de saison a reçu des louanges de la presse depuis c’est le néant et le pire c’est qu’il est titulaire indiscutable », « Sous pression c’est une catastrophe… quand il a plus de temps ça reste un joueur correct » ou encore « Sans blague aucune, on me dirait que l'OM l'a payé pour faire ce match, j'y croirais même pas tellement ce serait impossible d'être aussi nul en voulant le faire exprès » peut-on lire sur X au milieu de centaines de commentaires similaires.

La preuve que l’OL n’en peut plus avec Tanner Tessmann et que Paulo Fonseca va certainement devoir trouver la solution pour se passer de l’Américain face à Lens jeudi en Coupe de France. Les retours des blessés offriront plus de possibilités à l’entraîneur portugais, qui pourrait aussi relancer Khalis Merah dans un rôle de titulaire.