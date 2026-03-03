Un an après, le spectre du PSG n'a pas quitté Liverpool

C’est lui que le Réal aurait dû signer
Je l’ai dit le soir même vu l’enjeu et le contexte je m’attendais à une ambiance bien plus chaude. Y’a déjà eu mieux pour une olympico à Marseille.
Pschiiiittt
Pourquoi même plusieurs jours après on a tjrs pas vu d’images 3D ou autres plans ?
Personne ne fera jamais pire que Pablo le mongolito et ton club vous êtes et resterez les rois du ridicule tout le monde prend plaisir à se foutre de votre gueule a chaque crise et yen a assez souvent
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Loading
Arne Slot parle encore du PSG 👀🫣🫣 « La vitesse dans le football moderne, en plus d’être vraiment fort sur les coups de pied arrêtés, est cruciale. Ce n’est pas que j’avais besoin qu’on me le rappelle, car je le savais déjà, mais le PSG a été un excellent exemple [la saison