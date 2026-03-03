ICONSPORT_360904_0020
Arne Slot

Un an après, le spectre du PSG n'a pas quitté Liverpool

PSG03 mars , 22:53
parMehdi Lunay
0
Une double confrontation périlleuse attend le PSG face à Chelsea. Les Parisiens devront s'inspirer de leur succès contre Liverpool en huitièmes il y a un an. Une performance toujours pas oubliée chez les Reds.
Si le Paris Saint-Germain a effrayé l'Europe en 2025, ce n'est rien en comparaison de l'Angleterre. Les Parisiens ont été la bête noire des équipes de Premier League sur les derniers mois. Ils ont battu Manchester City, Liverpool, Aston Villa et Arsenal en Ligue des champions. Ils ont aussi privé Tottenham de la Supercoupe de l'UEFA en août dernier. L'affrontement le plus épique a été celui contre Liverpool en huitièmes de finale l'année passée. Premiers de la phase de ligue, les Reds avaient été sortis à Anfield lors de la séance de tirs au but.

Slot envie la vitesse du PSG

Un match bascule pour les deux clubs. Paris était lancé vers un sacre européen. Equipe référence en Europe à l'époque, Liverpool a décliné au niveau des résultats depuis cette double confrontation. Arne Slot cherche des solutions pour retrouver la force collective du début de saison dernière. Le PSG l'inspire grandement puisque le manager néerlandais cite constamment le club de la capitale dans ses conférences de presse. Dernier exemple en date cette semaine avant le déplacement des Reds à Wolverhampton. Slot a avoué envier la vitesse de l'attaque parisienne mais il a du mal à l'imiter.
« La vitesse dans le football moderne, en plus d’être vraiment fort sur les coups de pied arrêtés, est cruciale. Ce n’est pas que j’avais besoin qu’on me le rappelle, car je le savais déjà, mais le PSG a été un excellent exemple en matière de vitesse chez les attaquants, pour gagner la Ligue des champions dans le jeu et faire preuve de créativité. Nous pensions, je pensais, que c’était quelque chose que nous pouvions ajouter à cette équipe et c’est ce que nous avons essayé de faire. Mais malheureusement, nous n’avons pu utiliser qu’un seul joueur qui possède beaucoup de vitesse dans notre trio offensif, et c’est Hugo (Ekitike) », a t-il indiqué.
Au-delà du trophée glané et des victoires marquantes, le PSG version Luis Enrique a vraiment laissé un héritage en terme de jeu dans le football européen. L'obstination d'Arne Slot en est la meilleure preuve.
0
Derniers commentaires

Olise n’a aucune intention de signer au PSG

C’est lui que le Réal aurait dû signer

Après OM-OL, Rémi Himbert éteint encore le Vélodrome

Je l’ai dit le soir même vu l’enjeu et le contexte je m’attendais à une ambiance bien plus chaude. Y’a déjà eu mieux pour une olympico à Marseille.

OM : Transfert à 35 ME, Beye applaudit Longoria

Pschiiiittt

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

Pourquoi même plusieurs jours après on a tjrs pas vu d’images 3D ou autres plans ?

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

Personne ne fera jamais pire que Pablo le mongolito et ton club vous êtes et resterez les rois du ridicule tout le monde prend plaisir à se foutre de votre gueule a chaque crise et yen a assez souvent

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading