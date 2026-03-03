Un an après, le spectre du PSG n'a pas quitté Liverpool

Une double confrontation périlleuse attend le PSG face à Chelsea. Les Parisiens devront s'inspirer de leur succès contre Liverpool en huitièmes il y a un an. Une performance toujours pas oubliée chez les Reds.

Si le Paris Saint-Germain a effrayé l'Europe en 2025, ce n'est rien en comparaison de l'Angleterre. Les Parisiens ont été la bête noire des équipes de Premier League sur les derniers mois. Ils ont battu Manchester City, Liverpool, Aston Villa et Arsenal en Ligue des champions. Ils ont aussi privé Tottenham de la Supercoupe de l'UEFA en août dernier. L'affrontement le plus épique a été celui contre Liverpool en huitièmes de finale l'année passée. Premiers de la phase de ligue, les Reds avaient été sortis à Anfield lors de la séance de tirs au but.

Slot envie la vitesse du PSG

Un match bascule pour les deux clubs. Paris était lancé vers un sacre européen. Equipe référence en Europe à l'époque, Liverpool a décliné au niveau des résultats depuis cette double confrontation. Arne Slot cherche des solutions pour retrouver la force collective du début de saison dernière. Le PSG l'inspire grandement puisque le manager néerlandais cite constamment le club de la capitale dans ses conférences de presse. Dernier exemple en date cette semaine avant le déplacement des Reds à Wolverhampton. Slot a avoué envier la vitesse de l'attaque parisienne mais il a du mal à l'imiter.

« La vitesse dans le football moderne, en plus d’être vraiment fort sur les coups de pied arrêtés, est cruciale. Ce n’est pas que j’avais besoin qu’on me le rappelle, car je le savais déjà, mais le PSG a été un excellent exemple en matière de vitesse chez les attaquants, pour gagner la Ligue des champions dans le jeu et faire preuve de créativité. Nous pensions, je pensais, que c’était quelque chose que nous pouvions ajouter à cette équipe et c’est ce que nous avons essayé de faire. Mais malheureusement, nous n’avons pu utiliser qu’un seul joueur qui possède beaucoup de vitesse dans notre trio offensif, et c’est Hugo (Ekitike) », a t-il indiqué.

Au-delà du trophée glané et des victoires marquantes, le PSG version Luis Enrique a vraiment laissé un héritage en terme de jeu dans le football européen. L'obstination d'Arne Slot en est la meilleure preuve.