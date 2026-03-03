PL : Liverpool tombe de très haut

Wolverhampton bat Liverpool 2-1

Buts pour Wolverhampton : Gomes (78e) et André (94e)

But pour Liverpool : Salah (83e)

Toujours à la lutte pour la Ligue des Champions, Liverpool est tombé de haut ce mardi soir. En déplacement à Wolverhampton, les Reds se sont inclinés 2-1, malgré un but de Mohamed Salah qui pensait bien avoir permis aux siens d'aller chercher le nul. Avant un but de la lanterne rouge à la 94e minute. C’est seulement la troisième victoire de la saison des Loups, bons derniers mais qui jouent un sale tour à Liverpool, qui voit sa cinquième place actuelle en danger.