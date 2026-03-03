ICONSPORT_360904_0140

PL : Liverpool tombe de très haut

Premier League03 mars , 23:19
parGuillaume Conte
0
Wolverhampton bat Liverpool 2-1
Buts pour Wolverhampton : Gomes (78e) et André (94e)
But pour Liverpool : Salah (83e)
Toujours à la lutte pour la Ligue des Champions, Liverpool est tombé de haut ce mardi soir. En déplacement à Wolverhampton, les Reds se sont inclinés 2-1, malgré un but de Mohamed Salah qui pensait bien avoir permis aux siens d'aller chercher le nul. Avant un but de la lanterne rouge à la 94e minute. C’est seulement la troisième victoire de la saison des Loups, bons derniers mais qui jouent un sale tour à Liverpool, qui voit sa cinquième place actuelle en danger. 

0
