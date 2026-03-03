CdF : Triste nouvelle pour l'OL

La semaine de foot est marquée par les quarts de finale de la coupe de France. L'affiche la plus attendue est sans conteste Lyon-Lens jeudi soir. Mais, le Groupama Stadium sera loin de faire le plein pour le choc entre le 3e et le 2e de Ligue 1.

Après la désillusion de l'Olympico dimanche soir, rien de mieux qu'un nouveau choc pour vite rebondir côté lyonnais. L' OL sera sur le pont dès jeudi soir avec la réception de Lens en quart de finale de la coupe de France. L'affiche est magnifique puisque le troisième de Ligue 1 affronte le deuxième. Surtout, en cas de succès, Lyon sera à un match du Stade de France et à deux d'un premier trophée depuis 2012. De quoi donner envie aux supporters des Gones de suivre la rencontre.

47 000 supporters attendus pour OL-Lens

Ce sera sûrement le cas devant la télévision d'autant que la rencontre sera retransmise en clair sur France 2. Cependant, l'engouement n'est pas aussi fort que prévu au Groupama Stadium. Comme le relate Le Progrès, l'Olympique Lyonnais est loin d'atteindre un guichet fermé face aux Sang et Or. 47 000 billets ont été vendus pour le moment dans une enceinte qui peut accueillir jusqu'à 59 100 personnes au maximum.

Des chiffres décevants au vu de l'affiche au programme. Mais, ce résultat est largement explicable. En effet, il n'est jamais simple d'attirer les familles au stade un jeudi soir, en pleine semaine, alors que les vacances de février sont terminées à Lyon. En plus, le match démarrera à 21h10. Ensuite, les tarifs des tickets ne sont pas forcément tous abordables. La majeure partie des billets restants dépasse les 30 euros l'unité. 47 000 spectateurs devraient quand même suffire pour porter les Gones face à Lens et offrir un environnement favorable à l'OL dans la quête d'une qualification.