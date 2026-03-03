ICONSPORT_286569_0184

CdF : Triste nouvelle pour l'OL

OL03 mars , 22:00
parMehdi Lunay
4
La semaine de foot est marquée par les quarts de finale de la coupe de France. L'affiche la plus attendue est sans conteste Lyon-Lens jeudi soir. Mais, le Groupama Stadium sera loin de faire le plein pour le choc entre le 3e et le 2e de Ligue 1.
Après la désillusion de l'Olympico dimanche soir, rien de mieux qu'un nouveau choc pour vite rebondir côté lyonnais. L'OL sera sur le pont dès jeudi soir avec la réception de Lens en quart de finale de la coupe de France. L'affiche est magnifique puisque le troisième de Ligue 1 affronte le deuxième. Surtout, en cas de succès, Lyon sera à un match du Stade de France et à deux d'un premier trophée depuis 2012. De quoi donner envie aux supporters des Gones de suivre la rencontre.

47 000 supporters attendus pour OL-Lens

Ce sera sûrement le cas devant la télévision d'autant que la rencontre sera retransmise en clair sur France 2. Cependant, l'engouement n'est pas aussi fort que prévu au Groupama Stadium. Comme le relate Le Progrès, l'Olympique Lyonnais est loin d'atteindre un guichet fermé face aux Sang et Or. 47 000 billets ont été vendus pour le moment dans une enceinte qui peut accueillir jusqu'à 59 100 personnes au maximum.
Des chiffres décevants au vu de l'affiche au programme. Mais, ce résultat est largement explicable. En effet, il n'est jamais simple d'attirer les familles au stade un jeudi soir, en pleine semaine, alors que les vacances de février sont terminées à Lyon. En plus, le match démarrera à 21h10. Ensuite, les tarifs des tickets ne sont pas forcément tous abordables. La majeure partie des billets restants dépasse les 30 euros l'unité. 47 000 spectateurs devraient quand même suffire pour porter les Gones face à Lens et offrir un environnement favorable à l'OL dans la quête d'une qualification.
4
Derniers commentaires

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

La faute de Lyon ils ont arrêté de jouer a 10 mn de la fin, Lyon ils ont fait la même erreur que newcastle au vélodrome

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

toujours autant de conneries.... L'image de la var avec les lignes on l'a vue!! Sauf que tout est flou, impossible de juger à 1mm, meme pas a 1cm tellement c'est pourri.

Après OM-OL, Rémi Himbert éteint encore le Vélodrome

C’est juste parce sue le stade est plus petit....du coup le bruit semble plus important. mais c’est juste une impression. Tous les relevés de sonometres montrent qu’il y a plus de bruit et d’ambiance au vélodrome... et puis l’avis d’himbert 18 ans n’a pas grande importance, lui meme est tellement insignifiant 🤣🤣

CdF : Triste nouvelle pour l'OL

dirty on attend ton analyse de haut vole....

OM-OL : But valable, les arbitres enfoncent Lyon

La var ils peuvent voir un hj a millimètre près, que nous a la télé on peut pas le voir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

