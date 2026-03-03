Esp : Le Barça rate de peu une incroyable remontada

Laminé 4-0 sur le terrain de l'Atlético au match aller, le FC Barcelone devait réaliser un immense exploit au Camp Nou pour rallier la finale de la Coupe du Roi.

Largement dominateurs, les Catalans faisaient la moitié du chemin en première mi-temps avec une tête de Bernal (29e) et un penalty de Raphinha (45e+4). Le Barça continuait sur sa lancée après le repos. Cependant, il fallait attendre la 72e minute pour voir le milieu Bernal inscrire un nouveau but. Malgré une énorme pression, Barcelone s'arrêtait à 3-0.

L'Atlético de Madrid jouera donc la finale de la coupe du Roi le 18 avril prochain à Séville face au vainqueur de l'autre demi-finale Real Sociedad-Athletic Bilbao.