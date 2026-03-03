ICONSPORT_360912_0028

Esp : Le Barça rate de peu une incroyable remontada

Liga03 mars , 23:03
parMehdi Lunay
Laminé 4-0 sur le terrain de l'Atlético au match aller, le FC Barcelone devait réaliser un immense exploit au Camp Nou pour rallier la finale de la Coupe du Roi.
Largement dominateurs, les Catalans faisaient la moitié du chemin en première mi-temps avec une tête de Bernal (29e) et un penalty de Raphinha (45e+4). Le Barça continuait sur sa lancée après le repos. Cependant, il fallait attendre la 72e minute pour voir le milieu Bernal inscrire un nouveau but. Malgré une énorme pression, Barcelone s'arrêtait à 3-0.
L'Atlético de Madrid jouera donc la finale de la coupe du Roi le 18 avril prochain à Séville face au vainqueur de l'autre demi-finale Real Sociedad-Athletic Bilbao.

Copa Del Rey

03 mars 2026 à 21:00
FC Barcelona
Bernal Casas29'Dias Belloli45'Bernal Casas72'
3
0
Match terminé
Atlético Madrid
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
A. Rodríguez
Atlético MadridAtlético Madrid
Carton jaune
90
L. Yamal Nasraoui Ebana
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
76
ENTRE
J. Giménez de Vargas
Atlético MadridAtlético Madrid
SORT
G. Simeone
Atlético MadridAtlético Madrid
But
72
M. Bernal Casas
FC BarcelonaFC Barcelona
Voir Les Détails Complets Du Match
0
