CdM 2027 : Malard sauve les Bleues en Irlande

Qualification coupe du monde féminine 2027

Tallaght Stadium (Dublin)

Irlande-France 1-2

Buts : McCabe (12e) pour l’Irlande ; Malard (71e, 79e) pour la France

La France prend la tête de son groupe de qualification au Mondial avec 3 points devançant les Pays-Bas et la Pologne (1 point) qui se sont accrochés en fin de journée.