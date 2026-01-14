Le PSG prend sa revanche sur Kylian Mbappé

ICONSPORT_160468_0060
A peine arrivé sur le banc du Real Madrid, Alvaro Arbeloa a reçu des conseils de Kylian Mbappé concernant le recrutement d'une star du Paris Saint-Germain. Dommage pour le numéro 10 madrilène, son ancien club a déjà pris ses dispositions pour empêcher une telle situation.
Arrivé en 2024 au Real Madrid, Kylian Mbappé est rapidement devenu le principal atout des Merengue. D'abord sous la houlette de Carlo Ancelotti, alors qu'il a découvert plus en profondeur le poste d'attaquant de pointe tout en terminant Soulier d'Or européen. Puis avec Xabi Alonso, lors de cette première moitié de saison, tandis qu'il cumule déjà 29 buts en 25 rencontres disputées jusqu'à présent. Malheureusement pour l'entraineur basque, Mbappé n'a pas suffi à lui permettre de conserver sa place sur le banc et il a récemment été remplacé par Alvaro Arbeloa.

Très rapidement, l'ancien Parisien a pris à partie son nouvel entraineur et lui a demandé de tout faire pour recruter Fabian Ruiz en provenance du Paris Saint-Germain. Mais comme s'il fallait trouver un nouveau prétexte pour se venger de leurs déboires judiciaires communs, le PSG s'apprête à prolonger l'Espagnol.

Mbappé a demandé le transfert de Fabian Ruiz

En effet, comme l'indique Madrid-Barcelona.com, Kylian Mbappé a rapidement fait savoir à Alvaro Arbeloa qu'il avait besoin d'être mieux entouré pour hisser le niveau général du Real Madrid. Pour cela, il doit pouvoir compter sur des milieux de terrain de qualité et a remonté le nom de Fabian Ruiz, en pleine bourre du côté du PSG. On apprend que le numéro 10 madrilène a expliqué que la présence de son ancien coéquipier à Paris serait cruciale pour améliorer le jeu de l'équipe et prétendre à tous les titres.
Malheureusement pour lui, le Paris Saint-Germain est en très bonne voie pour une prolongation de Fabian Ruiz. Comme l'indiquait récemment le journaliste espagnol Matteo Moretto, l'international espagnol est sur le point de prolonger son contrat jusqu'en juin 2029. De quoi dissuader largement la cellule de recrutement madrilène… et décevoir Kylian Mbappé.
