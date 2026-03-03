ICONSPORT_360900_0164

CdF : Strasbourg évite le piège de Reims

Coupe de France03 mars , 22:54
parMehdi Lunay
0
Brillant en Ligue 1, Strasbourg poursuit sa quête de trophées en coupe de France. Les Alsaciens dominaient Reims 2-1 à la Meinau.
Une victoire logique au vu de la maîtrise affichée par le Racing, largement dominateur en première période. Il fallait un excellent gardien adverse Olliero et quelques montants pour retarder l'échéance. Reims se réveillait en seconde période, obligeant Penders à faire un bel arrêt.
Strasbourg prenait les devants sur un coup du sort. Le Rémois John Patrick faisait main dans sa surface et Panichelli transformait le penalty (83e). Le gardien Olliero concédait un second penalty que transformait Enciso (87e). Zabi sauvait l'honneur pour Reims dans les derniers instants mais trop tard (90e+4). Strasbourg rejoint les demies pour la première fois depuis 2001, année de son dernier sacre en coupe de France.

Coupe de France

03 mars 2026 à 21:00
Strasbourg
Panichelli83'Enciso87'
2
1
Match terminé
Reims
Zabi Gueu90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
E. Zabi Gueu
ReimsReims
Penalty
87
J. Enciso
StrasbourgStrasbourg
Carton jaune
86
A. Olliero
ReimsReims
Remplacement
85
ENTRE
J. Mwanga
StrasbourgStrasbourg
SORT
J. Panichelli
StrasbourgStrasbourg
Voir Les Détails Complets Du Match
0
