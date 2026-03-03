CdF : Strasbourg évite le piège de Reims

Brillant en Ligue 1, Strasbourg poursuit sa quête de trophées en coupe de France. Les Alsaciens dominaient Reims 2-1 à la Meinau.

Une victoire logique au vu de la maîtrise affichée par le Racing, largement dominateur en première période. Il fallait un excellent gardien adverse Olliero et quelques montants pour retarder l'échéance. Reims se réveillait en seconde période, obligeant Penders à faire un bel arrêt.

Strasbourg prenait les devants sur un coup du sort. Le Rémois John Patrick faisait main dans sa surface et Panichelli transformait le penalty (83e). Le gardien Olliero concédait un second penalty que transformait Enciso (87e). Zabi sauvait l'honneur pour Reims dans les derniers instants mais trop tard (90e+4). Strasbourg rejoint les demies pour la première fois depuis 2001, année de son dernier sacre en coupe de France.