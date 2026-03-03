Esp : La malédiction surréaliste du Real Madrid

Ce mardi, le Real Madrid a officialisé la grave blessure de Rodrygo. L'ailier brésilien souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou et sa saison est terminée. Ce coup dur est loin d'être un cas isolé pour les Merengue.

Le Real Madrid et surtout Rodrygo ont pris un coup de massue ce mardi. L'ailier brésilien a joué son dernier match de la saison contre Getafe lundi soir en Liga . Il a quitté la rencontre avec une douleur au genou et le diagnostic a été brutal pour lui : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et rupture du ménisque externe. Rodrygo manquera les 7 prochains mois de compétition avec le Real Madrid et le Brésil. Il n'y aura pas de Mondial 2026 pour le joueur de 25 ans.

Le Real Madrid, tueur de genoux

Pas de chance pour l'ailier qui a vécu une saison pénible, manquant souvent de temps de jeu. Mais, la malchance est encore plus criante pour son club, le Real Madrid. En effet, c'est la sixième fois que les Merengue voient l'un de leurs joueurs subir cette grave blessure depuis 2 ans et demi. Parmi les autres victimes d'une rupture des ligaments croisés, on peut citer Dani Carvajal, David Alaba, Thibaut Courtois ou encore Eder Militao. Ce dernier l'a même vécu deux fois en très peu de temps.

Un homme est déjà pointé du doigt pour cette hécatombe. Il s'agit d'Antonio Pintus, le préparateur physique des Madrilènes. L'exigeant italien traine derrière lui une réputation de destructeur de genoux avec ses méthodes atypiques. Reste à voir s'il sera sacrifié par Florentino Perez. Agé de 63 ans, Pintus possède un CV long comme le bras et a participé aux 5 sacres du Real en Ligue des champions depuis 2016. De quoi lui offrir une confiance totale de Zinédine Zidane qui l'avait amené à Madrid à l'époque.