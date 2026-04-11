OM : Trois premiers transferts déjà officialisés

L'été dernier, l'Olympique de Marseille a été très ambitieux mais surtout dépensier au mercato. Les Phocéens ont alterné transferts définitifs et prêts. Des prêts qui n'en ont que le nom. Trois joueurs sont déjà assurés d'être enrôlés irrévocablement.

Parmi les cinq clubs français en lutte pour la troisième place et la Ligue des champions, l' Olympique de Marseille est de loin le plus sous pression. La C1 est vitale pour les Olympiens sur le plan financier au vu des fortes dépenses consenties l'été dernier. L'OM avait lâché plus de 30 millions d'euros sur Igor Paixao ou encore 23 millions d'euros sur Nayef Aguerd. Les conséquences seront visibles à long terme puisque la masse salariale a explosé (elle atteint 300.000 euros de moyenne) et que d'autres renforts seront payés dans quelques mois. Et le club désormais dirigé par Stéphane Richard ne peut plus se défausser concernant précisément trois joueurs.

40 millions d'euros à payer cet été

Sous la direction de son ancien patron, Pablo Longoria, Marseille a multiplié les prêts avec option d'achat automatiques. Dans ces conditions, trois transferts sont déjà actés avant le début du prochain mercato estival. Il s'agit de Facundo Medina, de Timothy Weah et d'Hamed Junior Traoré. Cela a été confirmé par le journaliste de RMC Florent Germain qui suit le club olympien au quotidien. Il explique la stratégie de l'OM, laquelle consiste en fait à réaliser des achats un an après l'arrivée des recrues, ce qui permet d'étaler les investissements en misant sur des bons résultats sportifs, et donc une qualification pour la Ligue des champions, pour permettre de les payer plus aisément.