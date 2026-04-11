Stéphane Richard et Frank McCourt
Mc Court Richard, l'OM installe son nouveau patron

OM : Trois premiers transferts déjà officialisés

OM11 avr. , 8:20
parMehdi Lunay
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L'été dernier, l'Olympique de Marseille a été très ambitieux mais surtout dépensier au mercato. Les Phocéens ont alterné transferts définitifs et prêts. Des prêts qui n'en ont que le nom. Trois joueurs sont déjà assurés d'être enrôlés irrévocablement.
Parmi les cinq clubs français en lutte pour la troisième place et la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille est de loin le plus sous pression. La C1 est vitale pour les Olympiens sur le plan financier au vu des fortes dépenses consenties l'été dernier. L'OM avait lâché plus de 30 millions d'euros sur Igor Paixao ou encore 23 millions d'euros sur Nayef Aguerd. Les conséquences seront visibles à long terme puisque la masse salariale a explosé (elle atteint 300.000 euros de moyenne) et que d'autres renforts seront payés dans quelques mois. Et le club désormais dirigé par Stéphane Richard ne peut plus se défausser concernant précisément trois joueurs.

40 millions d'euros à payer cet été

Sous la direction de son ancien patron, Pablo Longoria, Marseille a multiplié les prêts avec option d'achat automatiques. Dans ces conditions, trois transferts sont déjà actés avant le début du prochain mercato estival. Il s'agit de Facundo Medina, de Timothy Weah et d'Hamed Junior Traoré. Cela a été confirmé par le journaliste de RMC Florent Germain qui suit le club olympien au quotidien. Il explique la stratégie de l'OM, laquelle consiste en fait à réaliser des achats un an après l'arrivée des recrues, ce qui permet d'étaler les investissements en misant sur des bons résultats sportifs, et donc une qualification pour la Ligue des champions, pour permettre de les payer plus aisément.
« On est sur quelque part un montage non pas financier mais dans la structure du contrat. Pour Medina, Traoré et Weah, c’est presque comme s’ils avaient été engagés avec un contrat déjà fixe de 3, 4, 5 ans », a t-il expliqué dans le podcast After Marseille de la radio. Marseille s'apprête donc à dépenser 18 millions d'euros pour son défenseur argentin, 14 millions d'euros pour le fils de George Weah et 8 millions d'euros pour son ailier ivoirien. Cela fait une facture totale de 40 millions d'euros avant même que le mercato ne commence. Une facture qui sera difficile à assumer sans Ligue des champions et on comprend mieux la joie de Frank McCourt et de Stéphane Richard vendredi soir après la victoire cruciale de l'Olympique de Marseille face à Metz.

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D'ici là on aura fait la difference et on aura de l'avance pour mettre une equipe bis

OM : Trois premiers transferts déjà officialisés

8M pour être remplaçant de Paixao pour Traoré c'est correct. 14M pour être titulaire en ARD pour Weah , ça me va aussi. Donc au final on a un titulaire et un bon remplaçant pour 11M de moyenne . C'est correct. Par contre je met un point d'interrogation pour Médina vu sa saison.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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