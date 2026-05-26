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Greenwood a choisi son nouveau club, l'OM exige 50 ME

OM26 mai , 9:20
parHadrien Rivayrand
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L’OM sait que l’été qui approche sera particulièrement agité sur le marché des transferts. Mason Greenwood est notamment pressenti pour quitter le navire phocéen.
L’Olympique de Marseille vivra un tournant important lors de ce mercato estival. La dernière saison écoulée a laissé de nombreuses traces et du changement est attendu à tous les niveaux. Il se dit que les pensionnaires du Stade Vélodrome rencontrent de sérieuses difficultés financières, ce qui devrait les contraindre à vendre plusieurs joueurs.
Les éléments disposant d’une forte valeur marchande seront logiquement prioritaires. C’est notamment le cas de Mason Greenwood. L’Anglais se plaît à Marseille, mais il sait qu’il a peu de chances de poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne. Plusieurs clubs sont déjà intéressés par son profil, dont une grande équipe italienne.

Greenwood, direction l'Italie ?

Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, Mason Greenwood est disposé à quitter l’OM pour rejoindre… l’AS Roma. Par l’intermédiaire de son père, l’ancien joueur de Manchester United a informé le club de la capitale italienne de sa volonté de trouver un accord pour y signer.
À noter que l’OM ne laissera pas partir Mason Greenwood pour moins de 50 millions d’euros. De son côté, l’AS Roma, tout juste qualifiée pour la Ligue des champions, disposera de moyens importants à investir cet été. Le média précise que la Louve pourrait bénéficier d’une enveloppe d’environ 100 millions d’euros pour se renforcer.
Autre joueur dans le viseur romain : Crysencio Summerville, également suivi par l’OM…

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En tout cas, Mason Greenwood place ses pions pour quitter Marseille et l’AS Roma coche toutes les cases pour lui. Reste à savoir si un accord sera prochainement trouvé. Les Italiens disposent de solides arguments à faire valoir et ont été approchés par le clan du joueur anglais, qui sort d’une très belle saison sur le plan individuel et pourrait apporter un réel plus au collectif de Gian Piero Gasperini.
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