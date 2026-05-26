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Lille a choisi Ancelotti pour succéder à Genesio

LOSC26 mai , 10:20
parCorentin Facy
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Lille a officialisé lundi le départ de Bruno Genesio, en fin de contrat, qui quitte les Dogues après deux années dans le Nord. Olivier Létang s’active à présent pour débaucher son successeur et s’intéresse à Davide Ancelotti.
Ces derniers jours, l’avenir de Bruno Genesio à Lille s’écrivait avec un gros point d’interrogation. L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais a une fois de plus rempli ses objectifs avec les Dogues, qualifiant l’équipe en Ligue des Champions avec une belle 3e place en Ligue 1. Après deux années passées dans le Nord, le technicien de 59 ans arrivait en fin de contrat, et les deux parties ont finalement pris la décision de ne pas continuer l’aventure ensemble. Lundi soir, le LOSC a officialisé le départ de son technicien français, très courtisé par l’Olympique de Marseille.
La mission urgente d’Olivier Létang est à présent de trouver un successeur à Bruno Genesio pour vite préparer la saison prochaine du côté de Pierre-Mauroy. Et tandis que le nom de Thiago Motta revenait avec insistance depuis plusieurs jours, Daniel Riolo a révélé une toute nouvelle piste sur les ondes de RMC dans l’After Foot. Selon le journaliste, l’ancien dirigeant du PSG et du Stade Rennais est très intéressé par Davide Ancelotti, actuel adjoint de son père Carlo Ancelotti avec la sélection brésilienne.

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Depuis le Bayern Munich, le père et le fils travaillent de manière systématique mais Davide Ancelotti pourrait couper le cordon et prendre un club en tant que numéro un. L’Italien de 36 ans serait « la cible du moment » d’Olivier Létang, en faisant même le choix principal des Dogues devant Thiago Motta. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé rapidement pour sa venue alors que l’actuel adjoint de Carlo Ancelotti prépare la Coupe du monde avec le Brésil, et pourrait par conséquent ne pas être disponible avant mi-juillet.
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