OL : Alvaro Montoro à Lyon, la dernière magouille de Textor

Les négociations se sont intensifiées entre les différentes parties impliquées dans le découpage de l'empire monté par John Textor. Selon la presse brésilienne, un accord a même été trouvé afin que l'OL retrouve son indépendance. Et Alvaro Montoro, jeune attaquant argentin de 19 ans, devrait rejoindre Lyon dans le cadre de cette opération.

Les juristes les plus pointus doivent tout de même avoir du mal à dénouer les fils de l'opération qui a mis Botafogo, Molenbeek et l'Olympique Lyonnais dans les mains de John Textor. Mais désormais, face à l'impossibilité de l'homme d'affaires américain de financer tout cela, chacun veut retrouver sa liberté et mettre hors d'état de nuire John Textor. Ces dernières heures, des médias brésiliens annoncent que Eagle Football Holding et la société qui gère Botafogo ont trouvé un accord afin que la EFH coupe toute relation avec le club brésilien afin de se consacrer uniquement à l'OL. Pour cela, Eagle Football Holding aurait accepté le principe de payer près de 68 millions d'euros à Botafogo afin de stopper l'ensemble des contentieux en cours, et notamment le fameux dossier des joueurs fantômes envoyés à Lyon. Cependant, dans cet accord, le vrai transfert d'un joueur du club brésilien vers l'OL est d'ores et déjà prévu.

Un attaquant argentin attendu à Lyon