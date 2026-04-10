ICONSPORT_364024_0129

L’OM remonte sur le podium, ça ne le fait pas rêver

OM10 avr. , 23:40
parGuillaume Conte
0
L'OM a fait le travail contre Metz et s'offre même de nouveau la troisième place avec la défaite de Monaco un peu plus tôt. Une soirée idéale et tant pis si le jeu marseillais n'est pas au rendez-vous.
Une semaine après sa défaite sonnante à Monaco qui lui avait fait perdre le podium, l’OM a repris son bien à la faveur de la victoire contre Metz (3-1) et de la défaite de Monaco au Paris FC (4-1) un peu plus tôt. Un scénario parfait qui va donner enfin un peu de répit à Habib Beye, qui voyait déjà la pression monter sur lui. Impossible de dire que, face au dernier, le public du Vélodrome s’est enflammé ce vendredi soir. L’ambiance était même plutôt boudeuse ou frondeuse.

Greenwood le détonateur de l'OM

Mais les victoires sont importantes en cette fin de saison, et il n’y a finalement que ça qui compte au moment d’aller chercher la troisième place. C’est ce que résume le consultant de l’After Foot Kevin Diaz après la victoire de l’OM face à Metz.
« Quand tu choisis n’importe quel entraineur pour l’OM, il n’y a plus que les résultats qui comptent. J’entends des « on ne voit plus grand chose », oui mais là il n’y a plus de choix, faut foncer et prendre les points. Marseille n’est pas flamboyant, un peu malade, mais c’est une équipe qui va droit au but, qui est verticale, qui va vers l’avant en deux passes. C’est une équipe limitée, avec des joueurs moyens, j’ai vu des attitudes défensives catastrophiques. Au final, l’OM marque dans les arrêts de jeu, et merci Greenwood pour les trois points », a livré le consultant de RMC, qui ne demande pas à être convaincu par le jeu marseillais, mais estime que l’OM doit faire le travail pour aller chercher une place sur le podium qui lui tend désormais.
A condition de ne pas chuter à chaque fois au premier obstacle qui se présente, comme ce sera le cas le week-end prochain à Lorient.
0
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 29e journée

ICONSPORT_364024_0095
Ligue 1

L1 : L'OM retrouve le podium

ICONSPORT_363879_0024
Liga

Esp : Le Real dit quasiment adieu au titre

Didier Deschamps ICONSPORT_363158_0410
Liga

Deschamps au Real, des joueurs sont déjà menacés

Fil Info

10 avr. , 23:05
L1 : Programme TV et résultats de la 29e journée
10 avr. , 23:02
L1 : L'OM retrouve le podium
10 avr. , 22:58
Esp : Le Real dit quasiment adieu au titre
10 avr. , 22:30
Deschamps au Real, des joueurs sont déjà menacés
10 avr. , 22:00
OM : Le flop Robinio Vaz, la Roma s'énerve
10 avr. , 21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 30e journée
10 avr. , 21:30
Roberto De Zerbi confirme une grosse rumeur sur l'OM
10 avr. , 21:00
Cozza victime des supporters, Nantes l’envoie au feu
10 avr. , 20:58
L1 : Fin de série, Monaco explose à Paris

Derniers commentaires

L1 : L'OM retrouve le podium

Une belle victoire phocéenne et Hamed junior Traoré qui lance sa saison. Soirée parfaite

L1 : L'OM retrouve le podium

Ça va se jouer à la différence de buts et L OM a l avantage en cas d égalité au classement

L1 : L'OM retrouve le podium

Vu le match de ce soir... je doute fort que l'OM soit tranquille dans ses futures rencontres. ^^

L1 : L'OM retrouve le podium

Vraiment ? Mdr

Il l'annonce, Barcola va pleurer s'il quitte le PSG

As-tu vu le tien ? Encore plus mdr.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading