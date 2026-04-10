L’OM remonte sur le podium, ça ne le fait pas rêver

L'OM a fait le travail contre Metz et s'offre même de nouveau la troisième place avec la défaite de Monaco un peu plus tôt. Une soirée idéale et tant pis si le jeu marseillais n'est pas au rendez-vous.

Une semaine après sa défaite sonnante à Monaco qui lui avait fait perdre le podium, l’OM a repris son bien à la faveur de la victoire contre Metz (3-1) et de la défaite de Monaco au Paris FC (4-1) un peu plus tôt. Un scénario parfait qui va donner enfin un peu de répit à Habib Beye, qui voyait déjà la pression monter sur lui. Impossible de dire que, face au dernier, le public du Vélodrome s’est enflammé ce vendredi soir. L’ambiance était même plutôt boudeuse ou frondeuse.

Greenwood le détonateur de l'OM

Mais les victoires sont importantes en cette fin de saison, et il n’y a finalement que ça qui compte au moment d’aller chercher la troisième place. C’est ce que résume le consultant de l’After Foot Kevin Diaz après la victoire de l’OM face à Metz.

« Quand tu choisis n’importe quel entraineur pour l’OM, il n’y a plus que les résultats qui comptent. J’entends des « on ne voit plus grand chose », oui mais là il n’y a plus de choix, faut foncer et prendre les points. Marseille n’est pas flamboyant, un peu malade, mais c’est une équipe qui va droit au but, qui est verticale, qui va vers l’avant en deux passes. C’est une équipe limitée, avec des joueurs moyens, j’ai vu des attitudes défensives catastrophiques. Au final, l’OM marque dans les arrêts de jeu, et merci Greenwood pour les trois points », a livré le consultant de RMC, qui ne demande pas à être convaincu par le jeu marseillais, mais estime que l’OM doit faire le travail pour aller chercher une place sur le podium qui lui tend désormais.

A condition de ne pas chuter à chaque fois au premier obstacle qui se présente, comme ce sera le cas le week-end prochain à Lorient.