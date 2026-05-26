Nice : Puel met les choses au clair avec l’ASSE

Claude Puel revient dans le Chaudron où il a passé plusieurs années. Comme avec l'OL, cela s'était mal terminé mais l'entraineur désormais à Nice n'a rien oublié.

C’est le grand jour pour l’ASSE et l’OGC Nice. Le barrage aller aura lieu ce mardi soir et la tension sera palpable à Geoffroy Guichard. Avec son énorme budget pour sa division, Saint-Etienne se devait de monter. Cela passera par la case du barrage face à une équipe niçoise qui ne pensait pas une seconde se retrouver dans cette situation. Deux déceptions en quelque sort pour les équipes concernées, qui ont chacune changé d’entraineur pendant la saison.

Puel n'oublie pas l'ASSE

A Nice, c’est Claude Puel qui s’est retrouvé aux commandes des Aiglons. S’il y a eu un léger mieux, et un beau parcours en Coupe de France, l’écroulement a provoqué cette 16e place décevante. Et à l’heure d’affronter les Verts, Claude Puel a tenu à revenir sur son passage dans le Forez, qui s’était traduit par une première descente en 2022 même s’il avait été limogé avant le fameux barrage perdu face à Auxerre.