Nice : Puel met les choses au clair avec l’ASSE

Claude Puel revient dans le Chaudron où il a passé plusieurs années. Comme avec l'OL, cela s'était mal terminé mais l'entraineur désormais à Nice n'a rien oublié.
C’est le grand jour pour l’ASSE
et l’OGC Nice. Le barrage aller aura lieu ce mardi soir et la tension sera palpable à Geoffroy Guichard. Avec son énorme budget pour sa division, Saint-Etienne se devait de monter. Cela passera par la case du barrage face à une équipe niçoise qui ne pensait pas une seconde se retrouver dans cette situation. Deux déceptions en quelque sort pour les équipes concernées, qui ont chacune changé d’entraineur pendant la saison.
Puel n'oublie pas l'ASSE
A Nice, c’est Claude Puel qui s’est retrouvé aux commandes des Aiglons. S’il y a eu un léger mieux, et un beau parcours en Coupe de France, l’écroulement a provoqué cette 16e place décevante. Et à l’heure d’affronter les Verts, Claude Puel a tenu à revenir sur son passage dans le Forez, qui s’était traduit par une première descente en 2022 même s’il avait été limogé avant le fameux barrage perdu face à Auxerre.
Celui qui avait fini par être détesté à Lyon, l’était également à Saint-Etienne pour sa gestion de fer. Mais dans un désir d’éclaircir les choses, le technicien a tenu à rappeler qu’on lui avait alors donné très peu de moyens pour maintenir les Verts en Ligue 1
, et qu’il avait fait du mieux possible. « Je vais faire une petite mise au point à ce sujet parce qu’il y a une perception souvent galvaudée. On ne retient que le résultat. Je suis arrivé dans ce club qui était mal classé à l’automne et qui était en grosse difficulté financière, de par un recrutement très important, pour faire face ensuite au Covid et des dépenses anticipées par la perte d’un diffuseur. J’aurais aimé maintenir cette équipe, mais je n’en ai pas eu l’occasion. Je suis parti avant la moitié de saison en étant à deux points du premier non-relégable. Pendant ma période, nous n’avons jamais pu faire un seul achat de joueur sur quatre mercatos
», a livré Claude Puel, pour qui les supporters auraient mieux fait de s’en prendre à leurs dirigeants pour cette gestion sportive et économique compliquée.