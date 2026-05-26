ICONSPORT_153328_0056

Nice : Puel met les choses au clair avec l’ASSE

ASSE26 mai , 9:00
parGuillaume Conte
0
Claude Puel revient dans le Chaudron où il a passé plusieurs années. Comme avec l'OL, cela s'était mal terminé mais l'entraineur désormais à Nice n'a rien oublié.
C’est le grand jour pour l’ASSE et l’OGC Nice. Le barrage aller aura lieu ce mardi soir et la tension sera palpable à Geoffroy Guichard. Avec son énorme budget pour sa division, Saint-Etienne se devait de monter. Cela passera par la case du barrage face à une équipe niçoise qui ne pensait pas une seconde se retrouver dans cette situation. Deux déceptions en quelque sort pour les équipes concernées, qui ont chacune changé d’entraineur pendant la saison.

Puel n'oublie pas l'ASSE

A Nice, c’est Claude Puel qui s’est retrouvé aux commandes des Aiglons. S’il y a eu un léger mieux, et un beau parcours en Coupe de France, l’écroulement a provoqué cette 16e place décevante. Et à l’heure d’affronter les Verts, Claude Puel a tenu à revenir sur son passage dans le Forez, qui s’était traduit par une première descente en 2022 même s’il avait été limogé avant le fameux barrage perdu face à Auxerre.
Celui qui avait fini par être détesté à Lyon, l’était également à Saint-Etienne pour sa gestion de fer. Mais dans un désir d’éclaircir les choses, le technicien a tenu à rappeler qu’on lui avait alors donné très peu de moyens pour maintenir les Verts en Ligue 1, et qu’il avait fait du mieux possible. « Je vais faire une petite mise au point à ce sujet parce qu’il y a une perception souvent galvaudée. On ne retient que le résultat. Je suis arrivé dans ce club qui était mal classé à l’automne et qui était en grosse difficulté financière, de par un recrutement très important, pour faire face ensuite au Covid et des dépenses anticipées par la perte d’un diffuseur. J’aurais aimé maintenir cette équipe, mais je n’en ai pas eu l’occasion. Je suis parti avant la moitié de saison en étant à deux points du premier non-relégable. Pendant ma période, nous n’avons jamais pu faire un seul achat de joueur sur quatre mercatos », a livré Claude Puel, pour qui les supporters auraient mieux fait de s’en prendre à leurs dirigeants pour cette gestion sportive et économique compliquée.

Lire aussi

ASSE-Nice : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match aller ?ASSE-Nice : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match aller ?
Paris Sportifs : L’ASSE prend une option sur la L1, c’est 129 euros pour vousParis Sportifs : L’ASSE prend une option sur la L1, c’est 129 euros pour vous
Articles Recommandés
Mbappé ICONSPORT_363158_0552
Equipe de France

EdF : Kylian Mbappé écarté, il conseille Deschamps

Govou ICONSPORT_366773_0040
OL

Vente OL : Deux mois décisifs, Govou a peur pour Lyon

Fabian Ruiz ICONSPORT_366783_0135
PSG

PSG : Fabian Ruiz au Real, il jure de le faire signer

ICONSPORT_363992_0070
OM

McCourt vire deux hommes accusés d'avoir plombé l'OM

Fil Info

26 mai , 13:00
EdF : Kylian Mbappé écarté, il conseille Deschamps
26 mai , 12:40
Vente OL : Deux mois décisifs, Govou a peur pour Lyon
26 mai , 12:20
PSG : Fabian Ruiz au Real, il jure de le faire signer
26 mai , 12:00
McCourt vire deux hommes accusés d'avoir plombé l'OM
26 mai , 11:41
L’OM annonce le décès d’un de ses supporters
26 mai , 11:40
Droits TV : Le Portugal menace la France
26 mai , 11:20
L'AC Milan fonce sur l'entraîneur le plus dragué d'Europe
26 mai , 11:00
La Lazio tient son nouveau coach, l'OM jubile
26 mai , 10:40
LdC : Les six adversaires possibles de l'OL dévoilés

Derniers commentaires

Lille a choisi Ancelotti pour succéder à Genesio

On peut toujours critiquer Olive et son plafond de verre mais, si c’est vrai, ce sera à coup sûr, une bonne pioche … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Vente OM : McCourt refuse les offres à moins d'un milliard d'euros

C'est là toute ton expertise, le délit de faciès. Comme tout les grand penseurs...

Droits TV : Le Portugal menace la France

Regarde la répartition des droits en Allemagne et Angleterre .puis compare avec la France . Tu comprendra tout seul pourquoi on critique Nasser

Vente OM : McCourt refuse les offres à moins d'un milliard d'euros

Hé l'hypocrite, fais pas ton jaloux. On le sait bien que c'est ton rêve de traiter une femme comme ça.

Vente OM : McCourt refuse les offres à moins d'un milliard d'euros

Encore une fois tu dévies sur autre chose. Essais de rester focus sur le sujet de la remarque précédente sans dévier sur autre chose. Tu gagneras en cohérence mon petit.

CalendrierRésultats

Loading