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Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

OM09 avr. , 19:15
parGuillaume Conte
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L'OM tient son nouveau président, et c'est un homme très actif dans les affaires du club marseillais ces dernières années qui a été nommé : Stéphane Richard.
La Provence annonce ce jeudi soir que Stéphane Richard, ancien président directeur général d’Orange, sera le futur patron de l’Olympique de Marseille. Il a été nommé par Frank McCourt à ce poste et prendra ses fonctions dans quelques semaines.

Stéphane Richard, très lié avec l'OM

Frank McCourt sera à Marseille ce vendredi pour y tenir une conférence de presse devant les médias, au Stade Vélodrome. Ce sera donc pour annoncer le nom du futur président du club marseillais. Ancien PDG d'Orange, Richard est un homme qui a ses habitues à Marseille, lui qui est membre du conseil de surveillance du port maritime de la cité sudiste.
Il est aussi celui qui a bien évidemment oeuvré avec Orange pour être pendant de longues années le partenaire du Stade Vélodrome, dont il a géré le naming. Cela lui a permis d'être présent avec l'OM pour les opérations de communication et de marketing. Stéphane Richard a aussi été directeur de cabinet de la Mairie de Marseille dans les années 1990, ce qui prouve son lien lointain avec la ville provençale.
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Autant de liens qui ont permis à Frank McCourt de cibler son profil et de lui proposer le poste de président de l'OM pour les années à venir. Le propriétaire américain va certainement donner plus de détails sur cette nomination et la fonction de Richard ce vendredi lors de cette conférence de presse.
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Derniers commentaires

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Il se fera appeler Pierre Richard dans 6 mois. Vous pouvez screener.

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

je n ai jamais caché que le niveau de l OM etait l Europa League. Et pour le parcours de l Inter, ça confirme exactement ce que je disais. merci de l avoir demontré..... le Bayern et le Barça pas au niveau. rien a dire d autre. tu peux fantasmer tant que tu veux! aucun epouventails ! City Barça Real etc. y a rien ..... enfin rien a voir avec les equipes d avant! le Bayern ecrase tout en Allemagne, ok, mais c e n est pas un grand Bayern. faut pas se mentir, quand a Liverpool, ce n est que l ombre d une equipe de Klopp.....

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

Ils sont champion d Angleterre l et au moment ou on les affronte l an dernier c est un épouvantail que tout le monde voit gagner la LDC ... Tu peux tenter de dévaloriser nos prestations, quoi qu il arrive, elles sont la et au vu des prestations de ton club tu ne fais que te ridiculiser et passer pour un footix !!!

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

Tu parles du Liverpool qui vous en colle 3 sans sourciller ? Peu importe le niveau de l adversaire le PSG fait le job, rien a faire de leur etat d âmes.. Je n ai vu aucuns journalistes venir juger du match du Real face à City en disant que le Real ne méritait pas sa victoire, idem pour le Bayern face au Real ... L inter de l an dernier c est l equipe qui termine 3eme de la phase de poule, qui sort le Bayern et le Barça, donc un peu facile de venir dire apres coup qu ils n avaient pas le niveau alors qu avant le match, peu donnait le PSG vainqueur. Et puis je te trouve culotté de venir l ouvrir sur le niveau de tel ou telles equipes, la ou la tienne s est fait sortir lamentablement dés les phases de poule par les "milliardaires" du club de Bruges

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Tu essayes encore et encore avec ton post ridicule "le CV de Nasser"... Mais a chaque fois tu fait un flop... Normal, de ton "CV de Nasser" il ne reste rien de concret, aucune condamnation...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
63272034612338
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Lens
59281927542727
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4
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49281549553718
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8
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382891183842-4
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37281071139354
11
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3628106123743-6
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18
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152836192560-35

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