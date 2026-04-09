Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Il se fera appeler Pierre Richard dans 6 mois. Vous pouvez screener.
je n ai jamais caché que le niveau de l OM etait l Europa League. Et pour le parcours de l Inter, ça confirme exactement ce que je disais. merci de l avoir demontré..... le Bayern et le Barça pas au niveau. rien a dire d autre. tu peux fantasmer tant que tu veux! aucun epouventails ! City Barça Real etc. y a rien ..... enfin rien a voir avec les equipes d avant! le Bayern ecrase tout en Allemagne, ok, mais c e n est pas un grand Bayern. faut pas se mentir, quand a Liverpool, ce n est que l ombre d une equipe de Klopp.....
Ils sont champion d Angleterre l et au moment ou on les affronte l an dernier c est un épouvantail que tout le monde voit gagner la LDC ... Tu peux tenter de dévaloriser nos prestations, quoi qu il arrive, elles sont la et au vu des prestations de ton club tu ne fais que te ridiculiser et passer pour un footix !!!
Tu parles du Liverpool qui vous en colle 3 sans sourciller ? Peu importe le niveau de l adversaire le PSG fait le job, rien a faire de leur etat d âmes.. Je n ai vu aucuns journalistes venir juger du match du Real face à City en disant que le Real ne méritait pas sa victoire, idem pour le Bayern face au Real ... L inter de l an dernier c est l equipe qui termine 3eme de la phase de poule, qui sort le Bayern et le Barça, donc un peu facile de venir dire apres coup qu ils n avaient pas le niveau alors qu avant le match, peu donnait le PSG vainqueur. Et puis je te trouve culotté de venir l ouvrir sur le niveau de tel ou telles equipes, la ou la tienne s est fait sortir lamentablement dés les phases de poule par les "milliardaires" du club de Bruges
Tu essayes encore et encore avec ton post ridicule "le CV de Nasser"... Mais a chaque fois tu fait un flop... Normal, de ton "CV de Nasser" il ne reste rien de concret, aucune condamnation...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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