Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

L'OM tient son nouveau président, et c'est un homme très actif dans les affaires du club marseillais ces dernières années qui a été nommé : Stéphane Richard.

La Provence annonce ce jeudi soir que Stéphane Richard, ancien président directeur général d’Orange, sera le futur patron de l’Olympique de Marseille . Il a été nommé par Frank McCourt à ce poste et prendra ses fonctions dans quelques semaines.

Stéphane Richard, très lié avec l'OM

Frank McCourt sera à Marseille ce vendredi pour y tenir une conférence de presse devant les médias, au Stade Vélodrome. Ce sera donc pour annoncer le nom du futur président du club marseillais. Ancien PDG d'Orange, Richard est un homme qui a ses habitues à Marseille, lui qui est membre du conseil de surveillance du port maritime de la cité sudiste.

Il est aussi celui qui a bien évidemment oeuvré avec Orange pour être pendant de longues années le partenaire du Stade Vélodrome, dont il a géré le naming. Cela lui a permis d'être présent avec l'OM pour les opérations de communication et de marketing. Stéphane Richard a aussi été directeur de cabinet de la Mairie de Marseille dans les années 1990, ce qui prouve son lien lointain avec la ville provençale.

Autant de liens qui ont permis à Frank McCourt de cibler son profil et de lui proposer le poste de président de l'OM pour les années à venir. Le propriétaire américain va certainement donner plus de détails sur cette nomination et la fonction de Richard ce vendredi lors de cette conférence de presse.