« On sera champions d’Europe » : Arteta chambre le PSG

Le PSG et Arsenal s’affronteront samedi à Budapest en finale de la Ligue des champions. Et Mikel Arteta affiche désormais une confiance totale avant ce rendez-vous.

Il suffit parfois de peu pour transformer une équipe, et Arsenal semble aujourd’hui totalement libéré. Depuis son titre remporté en Premier League, le club londonien avance avec une énorme confiance. Les Gunners se projettent désormais pleinement vers cette finale de Ligue des champions face au PSG

Arsenal sait pourtant que le défi sera immense contre une équipe parisienne championne d’Europe en titre, qui avait déjà éliminé les Londoniens la saison passée en demi-finale de la compétition. Mais cette année, les hommes de Mikel Arteta croient plus que jamais en leurs chances. Et l’entraîneur espagnol ne s’en cache plus.

Arteta accusé d'arrogance à Paris

Lors de récentes festivités organisées avec les supporters d’Arsenal, Arteta a en effet lâché une phrase qui n’est pas passée inaperçue :

« Samedi, on sera champions d’Europe. »

Une déclaration qui a immédiatement provoqué de nombreuses réactions du côté des supporters du PSG sur X. Beaucoup de fans parisiens ont appelé les joueurs à utiliser cette sortie comme une source de motivation supplémentaire avant la finale :

« Lui il dit ça mais chez nous certains veulent nous dire de ne pas trop parler… mdrrr. On va tellement les manger, vous verrez le 30 ! Dites à Arteta de se préparer. » ; « Cette déclaration doit être affichée dans le vestiaire parisien jusqu’au 30 mai. » ; « Ça va être un matériel incroyable quand Dembélé marquera son sixième but de la soirée. » ; « Je prends note, rien de plus. Mais autant les supporters ok, autant là… » ou encore « Kvara 11’, Dembélé 58’ et Mbaye 87’. Froidement. ».

Le PSG n’avait sans doute pas besoin de cette déclaration pour être motivé avant cette finale de Ligue des champions. Mais les propos d’Arteta pourraient malgré tout servir de carburant supplémentaire aux hommes de Luis Enrique dans leur préparation mentale.

Une chose est sûre : la tension monte déjà fortement avant ce choc européen très attendu. Entre deux équipes sûres de leurs forces, l’ambiance promet d’être électrique jusqu’au coup d’envoi à Budapest.