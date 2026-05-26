LdC : Les six adversaires possibles de l'OL dévoilés

L'Olympique Lyonnais en sait enfin un peu plus en ce qui concerne ses futurs adversaires en tour de qualification de la Ligue des Champions. Pas de gros bras, mais des équipes à éviter.

Les championnats sont tous terminés en Europe, et l’Olympique Lyonnais connait donc la totalité de ses adversaires potentiels dans les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Pour avoir terminé 4e de Ligue 1, l’OL devra passer deux tours pour se qualifier pour la lucrative Ligue des Champions. Il faudra s’imposer au troisième tour préliminaire pour se qualifier pour le barrage décisif. En cas d’élimination, peu importe à quel tour, le club rhodanien sera reversé en Europa League au pire.

Et avec les derniers résultats en Europe, des informations encore plus précises sont désormais disponibles pour savoir quelle équipe l’OL peut affronter, et quel déplacement les supporters lyonnais vont faire en plein été. Au troisième tour de qualification, l’OL est tête de série numéro 1 et évite donc Bodo Glimt, l’Olympiakos et Fenerbahçe. Il reste donc l’Union Saint-Gilloise (2e de Belgique), le Sparta Prague (2e de Tchéquie), le NEC Nimègue (3e des Pays-Bas).

Concernant la dernière équipe, c’est le seul mystère restant puisque cela dépendra du 2e tour de qualification. Cela laisse trois adversaires potentiels : le club autrichien de Sturm Graz, les Ecossais de Heart Of Midlothian ou les Polonais du Gornik Zabrze. Affronter l’un de ces trois clubs serait sur le papier plus confortable, mais il va falloir se montrer patient avant d’en savoir plus puisque le tirage au sort du troisième tour de qualification n’aura lieu que le 20 juillet à Nyon, quand les premiers tours seront passés.