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Benjamin Pavard

Pavard indispensable à l’OM, l’Inter a craqué

OM10 avr. , 20:05
parEric Bethsy
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Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, Benjamin Pavard ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Les performances du Français n’ont sans doute pas convaincu les dirigeants marseillais. Et ce malgré les espoirs fous des Nerazzurri et de la presse italienne.
Benjamin Pavard est retombé dans ses travers. Sur une meilleure dynamique ces dernières semaines, le défenseur polyvalent s’est encore troué à Monaco (défaite 2-1) dimanche dernier. Le but était loin d’être fait puisqu’il a fallu un exploit personnel de Folarin Balogun. Mais le Français l’a mis dans la bonne direction après son mauvais ballon en retrait.
Une erreur lourde de conséquence pour l’Olympique de Marseille qui n’a pas seulement relancé les Monégasques dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Ce revers face à un concurrent direct a aussi provoqué sa chute du podium au profit du LOSC. Autant dire que cette action n’inversera pas la tendance concernant l’avenir de Benjamin Pavard. Sauf improbablement revirement de situation, l’international tricolore ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. L’actuel quatrième de Ligue 1 ne lèvera probablement pas l’option d’achat fixée à 15 millions d’euros. Le transfert de l’ancien Lillois aurait pourtant bien arrangé les Nerazzurri.

L'Inter y croit encore

Sans surprise, le champion d’Italie ne veut plus entendre parler de Benjamin Pavard. C’est pourquoi les Italiens continuent désespérément de croire à son départ définitif. Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan espère toujours que l’Olympique de Marseille conservera le défenseur passé par le Bayern Munich. Et comme pour mieux convaincre les dirigeants marseillais, le quotidien transalpin rappelle que le champion du monde 2018 s’est relancé depuis la nomination de l’entraîneur Habib Beye. « Le défenseur s’est retrouvé et la tendance est positive, osent nos confrères. Avec lui sur le terrain, Marseille fait de bonnes de choses. Sans lui, moins. » Une analyse pour le moins étonnante.
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Lens
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3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
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16
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17
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18
Metz
152836192560-35

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