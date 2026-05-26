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Greenwood rend les clés de sa maison et quitte l'OM

OM26 mai , 10:00
parCorentin Facy
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Le départ de Mason Greenwood ne fait plus aucun doute. L’Anglais a rendu les clés de sa maison à Aix-en-Provence et va bien partir cet été, le club phocéen ayant besoin de renflouer ses caisses.
Après deux années pleines durant lesquelles il a chaque fois terminé meilleur buteur du club, Mason Greenwood va bien quitter l’Olympique de Marseille au mercato. La presse italienne annonce ces dernières heures un fort intérêt de l’AS Roma, lequel serait réciproque puisque l’attaquant anglais est favorable à l’idée de poursuivre sa carrière au sein du club de la Louve, qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. La confirmation du possible départ de Mason Greenwood n’a pas mis longtemps à arriver en France.

Le départ de Greenwood confirmé

Le très sérieux Jean-François Péres, journaliste pour le Journal du Dimanche, annonce sur son compte X que l’ancien joueur de Manchester United a rendu les clés de sa maison. Son départ est acté, l’OM ayant un fort besoin de renflouer ses caisses après une saison très déficitaire, aggravée par la non-qualification en Ligue des Champions.
« Sauf improbable revirement, Mason Greenwood va bien quitter l’OM. “À regret”, m’ont dit plusieurs sources. Le joueur va rendre les clefs de sa maison près d’Aix-en-Provence. Sa famille et lui voulaient rester mais la situation économique de l’OM rend un transfert inéluctable » a publié notre confrère sur son compte X. Un départ qui ne fait donc plus l’ombre d’un doute pour les supporters olympiens, lesquels regretteront sans doute les dribbles déroutants et surtout les nombreux buts inscrits par Mason Greenwood.

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En l’espace de seulement deux saisons, l’attaquant de 24 ans formé à Manchester United a inscrit 48 buts sous les couleurs olympiennes, affichant un ratio supérieur à un but tous les deux matchs. Le futur directeur sportif Grégory Lorenzi et le président olympien Stéphane Richard vont maintenant s’atteler à récupérer la plus grosse somme possible dans un deal complexifié par le pourcentage encore détenu par Manchester United, qui récupèrera près de 40% du futur transfert. Marseille pourrait réclamer plus de 50 millions d’euros dans l’opération.
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