OM : Le flop Robinio Vaz, la Roma s'énerve

En lice pour la course à la Ligue des champions dans ce
sprint final, l’AS Roma prépare la réception de Pise en Serie A. L’occasion
pour l'entraîneur Gian Piero Gasperini de s’exprimer sur le cas de Robinio Vaz.
Au coeur de la vague de départs du côté de l’Olympique
de Marseille
cet hiver, Robinio Vaz a tenté l’aventure italienne au mois
de janvier. Transféré pour 22 millions d’euros du côté de l’AS Roma, l’ancien
sochalien peine à s’imposer en Serie A. Le club de la capitale italienne compte
tout de même sur lui en cette fin de saison. Le club romain joue une
qualification en Ligue des champions. À sept journées du terme, le groupe de
Gian Piero Gasperini pointe à quatre points de Côme, quatrième. En conférence
de presse, le manager italien s’est exprimé sur le temps de jeu de l’ancien Marseillais.
Gian Piero Gasperini en attend plus de Vaz
Et Gian Piero Gasperini a été clair, les choix sont dictés
par la performance : « Je fais des choix. Si je fais jouer
Mancini, c’est un choix, mais Ghilardi a tout de même énormément joué. Vaz a
plus joué ici qu’à Marseille. Il ne leur manque rien, ils ont tous eu leur
chance dans cette équipe. Après, si vous voulez que Vaz joue à la place de
Malen, ou Ghilardi à la place de, je ne sais pas, Ndicka… il y a une équipe qui
joue avec une certaine continuité. Il y a des joueurs qui débutent, d’autres
qui entrent, et selon moi, ils ont tous progressé, y compris ceux que vous
citez. Si cela ne suffit pas, je ne sais pas quoi dire, »
a-t-il expliqué très énervé devant les médias italiens.
Depuis son arrivée du côté
de la Roma, Robinio Vaz a disputé sept rencontres de Serie A et deux en Europa
League pour une seule réalisation. L’attaquant de 19 ans compte cependant plus
de minutes avec l’OM (430 minutes toutes compétitions confondues) qu’à la Roma
(240 minutes TCC). Il en faudra plus pour l’ancien sochalien pour convaincre
l'entraîneur italien sur cette fin de saison.
R. Vaz
France • Âge 19 • Attaquant
Champions League2025/2026