OM : Le flop Robinio Vaz, la Roma s'énerve

En lice pour la course à la Ligue des champions dans ce sprint final, l’AS Roma prépare la réception de Pise en Serie A. L’occasion pour l'entraîneur Gian Piero Gasperini de s’exprimer sur le cas de Robinio Vaz.

Au coeur de la vague de départs du côté de l’ Olympique de Marseille cet hiver, Robinio Vaz a tenté l’aventure italienne au mois de janvier. Transféré pour 22 millions d’euros du côté de l’AS Roma, l’ancien sochalien peine à s’imposer en Serie A. Le club de la capitale italienne compte tout de même sur lui en cette fin de saison. Le club romain joue une qualification en Ligue des champions. À sept journées du terme, le groupe de Gian Piero Gasperini pointe à quatre points de Côme, quatrième. En conférence de presse, le manager italien s’est exprimé sur le temps de jeu de l’ancien Marseillais.

Gian Piero Gasperini en attend plus de Vaz

Et Gian Piero Gasperini a été clair, les choix sont dictés par la performance : « Je fais des choix. Si je fais jouer Mancini, c’est un choix, mais Ghilardi a tout de même énormément joué. Vaz a plus joué ici qu’à Marseille. Il ne leur manque rien, ils ont tous eu leur chance dans cette équipe. Après, si vous voulez que Vaz joue à la place de Malen, ou Ghilardi à la place de, je ne sais pas, Ndicka… il y a une équipe qui joue avec une certaine continuité. Il y a des joueurs qui débutent, d’autres qui entrent, et selon moi, ils ont tous progressé, y compris ceux que vous citez. Si cela ne suffit pas, je ne sais pas quoi dire, » a-t-il expliqué très énervé devant les médias italiens.

Depuis son arrivée du côté de la Roma, Robinio Vaz a disputé sept rencontres de Serie A et deux en Europa League pour une seule réalisation. L’attaquant de 19 ans compte cependant plus de minutes avec l’OM (430 minutes toutes compétitions confondues) qu’à la Roma (240 minutes TCC). Il en faudra plus pour l’ancien sochalien pour convaincre l'entraîneur italien sur cette fin de saison.