La Lazio tient son nouveau coach, l'OM jubile

Regarde la répartition des droits en Allemagne et Angleterre .puis compare avec la France . Tu comprendra tout seul pourquoi on critique Nasser
Hé l'hypocrite, fais pas ton jaloux. On le sait bien que c'est ton rêve de traiter une femme comme ça.
Encore une fois tu dévies sur autre chose. Essais de rester focus sur le sujet de la remarque précédente sans dévier sur autre chose. Tu gagneras en cohérence mon petit.
Mais quel âne. Je parle des Lensois qui ont de la chance d'avoir un président compétent. Qu'est-ce que tu viens faire avec ta diatribe sur Longoria? Je parle de Lens et de son président pas de Marseille. Si tu es si pressé de vouloir me contredire, montre qu'il n'est pas compétent plutôt que de dévier sur l'OM, abruti...
Il a surtout peur qu'on change la clé du bar.
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Il Messaggero : La Lazio a bien choisi Gennaro #Gatuso comme nouvel entraîneur. Il devrait signer un contrat de deux ans (1,5M de salaire) et débarquer la semaine prochaine à Formello 🗞️