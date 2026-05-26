La Lazio tient son nouveau coach, l'OM jubile

Neuvième de Série A cette saison, la Lazio n’a pas du tout réalisé la saison espérée. Maurizio Sarri va quitter le club romain et signer à l’Atalanta. De son côté, la Lazio a déjà trouvé le successeur du coach italien.

Le jeu des chaises musicales a commencé pour les entraîneurs européens. Il y a déjà eu beaucoup de mouvement et cela ne va pas aller en diminuant dans les jours à venir. C’est notamment le cas en Italie, où l’AC Milan a renvoyé Massimiliano Allegri. Le club lombard fait d’Andoni Iraola, qui va quitter Bournemouth, sa priorité . Un autre cador du championnat italien change d’entraîneur à l’intersaison : la Lazio Rome. Neuvième de Série A, le club romain a laissé partir Maurizio Sarri, lequel va s’engager en faveur de l’Atalanta Bergame.

La Lazio laisse Conceiçao à l'OM

Pour le remplacer, la Lazio avait sondé il y a déjà un mois un certain Sergio Conceiçao, alors en poste à Al-Ittihad. Depuis, le Portugais a quitté l’Arabie Saoudite, rendant une possible arrivée en Italie encore plus crédible. Mais à en croire les informations d’Il Messaggero, Sergio Conceiçao, notamment ciblé par l’Olympique de Marseille, ne va finalement pas signer à la Lazio puisque le club romain a jeté son dévolu sur Gennaro Gattuso.

Libre depuis son départ de la sélection italienne, l’ancien entraîneur de l’OM -justement- va parapher un contrat de deux ans en faveur de la Lazio avec un salaire estimé à 1,5 million d’euros. Son arrivée à Rome est prévue dès la semaine prochaine. L’Olympique de Marseille a donc toujours le champ libre dans le dossier Sergio Conceiçao, une piste qui plaît à Stéphane Richard et à Grégory Lorenzi, même si elle est très onéreuse. En parallèle, l’OM continue de draguer Bruno Genesio, lui aussi libre de tout contrat depuis l’officialisation de son départ du LOSC lundi soir.