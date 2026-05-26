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Gonçalo Ramos quitte le PSG, c’est confirmé

PSG26 mai , 8:40
parGuillaume Conte
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Très apprécié au PSG, Gonçalo Ramos en a marre de cirer le banc et a déjà débuté les discussions pour quitter le club de la capitale et rejoindre un club qui lui donnera plus de temps de jeu.
Remplaçant de luxe de Luis Enrique, Gonçalo Ramos a une cote d’amour très élevée chez les supporters. Toujours impeccable sur le plan du comportement, l’avant-centre sait entrer en jeu et se montrer décisif, y compris dans certains grands matchs. Mais quand il est titulaire lors des rencontres moins importantes, ses insuffisances sautent aux yeux et font bien comprendre pourquoi l’entraineur du PSG ne lui donne pas plus de temps de jeu en Ligue des Champions par exemple.

L'Atlético de Madrid se renseigne sur Ramos

Très heureux au PSG au point de vue de son adaptation, l’ancien du Benfica Lisbonne a néanmoins des fourmis dans les jambes, pour voir ce que ça donnerait si on lui offrait un statut de titulaire. Contrairement à l’été dernier, Luis Campos est d’accord pour lui ouvrir la porte en cas de belle offre. Un feu vert que Gonçalo Ramos a déjà utilisé pour discuter de son avenir avec d’autres clubs, dévoile Fabrizio Romano.
« On gardera un oeil sur Gonçalo Ramos, car il est sur le départ. Il peut partir du PSG cet été, et d’après mes informations, des discussions ont déjà débuté. Bien sûr qu’il est concentré sur la finale de la Ligue des Champions, surtout que c’est un fantastique professionnel. Il n’a jamais créé le moindre problème. Il a souvent été mis sur le banc lors des gros matchs ces dernières saisons, mais il s’est toujours comporté de façon fantastique. Il est aussi fantastique à l’entrainement, et fantastique quand il entre en jeu. Il est très apprécié au PSG, mais on a bien compris qu’il voulait désormais du temps de jeu dans son prochain club », a confirmé le roi du mercato, qui souligne que Gonçalo Ramos possède des touches en Premier League, en Serie A et de Liga. L’Atlético de Madrid est le dernier club à l’avoir contacté, surtout en cas de départ de Julian Alvarez.
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