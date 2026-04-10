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Igor Paixao

L1 : L'OM retrouve le podium

Ligue 110 avr. , 23:02
parMehdi Lunay
12
29e journée de Ligue 1
Stade Vélodrome
OM-Metz 3-1
Buts : Aubameyang (13e), Paixao (48e), Traoré (90e+3) pour l’OM ; Tsitaishvili (49e) pour Metz
Sans briller, l'OM a dominé Metz 3-1 pour retrouver le succès et le podium de Ligue 1.
Après deux défaites de rang, Marseille devait obligatoirement gagner pour se relancer dans la course au podium. Quoi de mieux pour ce faire que le dernier Metz ? L'OM prenait le contrôle du match et frôlait l'ouverture du score d'entrée sur une relance dans l'axe ratée de Sané (8e). Les Phocéens trouvaient finalement la faille...sur un corner messin. Touré ratait une passe et le contre rapide était conclu par Aubameyang. Gouiri était proche de doubler la mise à la 20e minute mais sa frappe s'envolait dans les tribunes.
L'OM n'était pas si serein face à un Metz joueur et séduisant avec le ballon. Hein trouvait même le poteau de Rulli (43e). Au retour des vestiaires, Marseille faisait le break sur un nouveau contre. Paixao marquait d'un beau piqué. Cependant, Metz réduisait le score une minute plus tard via Tsitaishvili. L'OM dominait la seconde période et mettait en danger Sy. Cependant, les Lorrains restaient menaçants jusqu'au bout. Traoré assurait le succès olympien dans les derniers instants.
Cette victoire replace l'OM à la troisième place de Ligue 1 tandis que Metz dernier fonce droit en Ligue 2.

Ligue 1

10 avril 2026 à 21:05
Olympique Marseille
Aubameyang13'Barbosa da Paixão48'Traorè90'
3
1
Match terminé
Metz
Tsitaishvili49'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
H. Traorè
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
90
ENTRE
H. Abdelli
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
I. Barbosa da Paixão
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
87
ENTRE
L. Michal
MetzMetz
SORT
A. Touré
MetzMetz
Carton jaune
84
K. Kouao
MetzMetz
Voir Les Détails Complets Du Match
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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