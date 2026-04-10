L1 : L'OM retrouve le podium

29e journée de Ligue 1

Stade Vélodrome

Buts : Aubameyang (13e), Paixao (48e), Traoré (90e+3) pour l’OM ; Tsitaishvili (49e) pour Metz

Sans briller, l'OM a dominé Metz 3-1 pour retrouver le succès et le podium de Ligue 1.

Après deux défaites de rang, Marseille devait obligatoirement gagner pour se relancer dans la course au podium. Quoi de mieux pour ce faire que le dernier Metz ? L'OM prenait le contrôle du match et frôlait l'ouverture du score d'entrée sur une relance dans l'axe ratée de Sané (8e). Les Phocéens trouvaient finalement la faille...sur un corner messin. Touré ratait une passe et le contre rapide était conclu par Aubameyang. Gouiri était proche de doubler la mise à la 20e minute mais sa frappe s'envolait dans les tribunes.

L'OM n'était pas si serein face à un Metz joueur et séduisant avec le ballon. Hein trouvait même le poteau de Rulli (43e). Au retour des vestiaires, Marseille faisait le break sur un nouveau contre. Paixao marquait d'un beau piqué. Cependant, Metz réduisait le score une minute plus tard via Tsitaishvili. L'OM dominait la seconde période et mettait en danger Sy. Cependant, les Lorrains restaient menaçants jusqu'au bout. Traoré assurait le succès olympien dans les derniers instants.

Cette victoire replace l'OM à la troisième place de Ligue 1 tandis que Metz dernier fonce droit en Ligue 2.