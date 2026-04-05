OM : Bouhafsi président, Riolo se fâche

Cité par Daniel Riolo comme l'un des possibles futurs présidents de l'OM, Mohamed Bouhafsi est resté très loin des débats. Mais pas le journaliste de l'After qui s'est emporté après une critique.

L'Equipe a révélé de son côté que finalement Le départ de Pablo Longoria étant acté, Frank McCourt a chargé un cabinet de recrutement de lui présenter des candidats à la présidence de l'Olympique de Marseille. Rien n'a filtré des dossiers actuellement étudiés, sauf que cette semaine Daniel Riolo a lâché le nom de Mohamed Bouhafsi, journaliste sur France 5 que l'on sait très supporter de l'OM. Depuis, ce dernier est resté totalement muet, ce sujet n'étant évidemment pas évoqué dans le Cavous qu'il présentait samedi soir. Cependant,a révélé de son côté que finalement Mohamed Bouhafsi n'était plus en lice pour succéder à Pablo Longoria . De quoi susciter des commentaires, dont l'un n'a pas été du goût de Daniel Riolo.

Riolo n'a pas lâché une info bidon

En effet, suite à l'annonce de la fin de piste Bouhafsi, un internaute a balancé un missile vers le journaliste de l'After. « Évidemment c’était du pur lobbying de Daniel Riolo, après il vise souvent juste mais ici ça se sentait que l’idée était pilotée plus haut », explique @Fenomeno_OM, qui comme son nom l'indique est un supporter de l'Olympique de Marseille. Ayant pris connaissance de ce message, Daniel Riolo a répondu sans ménagement à ce dernier. « Pourtant c’est écrit en français .. enfin quand on sait lire … « figurerait plus » donc ?? Lobbying de quoi ? Après savoir lire, comprendre c’est pas si simple », a lancé le journaliste, histoire de rappeler que cette piste menant à Mohamed Bouhafsi n'était pas une invention, mais un sujet sérieux du côté de l'OM. Et cela même si visiblement ce n'est plus réellement le cas. En tout cas Daniel Riolo, n'a pas du tout apprécié qu'on le soupçonne de faire le jeu de son ancien collègue, ce que Romain Molina n'avait pas été loin de dire aussi.

McCourt se donne trois mois