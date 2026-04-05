om mohamed bouhafsi

OM : Bouhafsi président, Riolo se fâche

OM05 avr. , 8:40
parClaude Dautel
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Cité par Daniel Riolo comme l'un des possibles futurs présidents de l'OM, Mohamed Bouhafsi est resté très loin des débats. Mais pas le journaliste de l'After qui s'est emporté après une critique.
Le départ de Pablo Longoria étant acté, Frank McCourt a chargé un cabinet de recrutement de lui présenter des candidats à la présidence de l'Olympique de Marseille. Rien n'a filtré des dossiers actuellement étudiés, sauf que cette semaine Daniel Riolo a lâché le nom de Mohamed Bouhafsi, journaliste sur France 5 que l'on sait très supporter de l'OM. Depuis, ce dernier est resté totalement muet, ce sujet n'étant évidemment pas évoqué dans le Cavous qu'il présentait samedi soir. Cependant, L'Equipe a révélé de son côté que finalement Mohamed Bouhafsi n'était plus en lice pour succéder à Pablo Longoria. De quoi susciter des commentaires, dont l'un n'a pas été du goût de Daniel Riolo.

Riolo n'a pas lâché une info bidon

En effet, suite à l'annonce de la fin de piste Bouhafsi, un internaute a balancé un missile vers le journaliste de l'After. « Évidemment c’était du pur lobbying de Daniel Riolo, après il vise souvent juste mais ici ça se sentait que l’idée était pilotée plus haut », explique @Fenomeno_OM, qui comme son nom l'indique est un supporter de l'Olympique de Marseille. Ayant pris connaissance de ce message, Daniel Riolo a répondu sans ménagement à ce dernier. « Pourtant c’est écrit en français .. enfin quand on sait lire … « figurerait plus » donc ?? Lobbying de quoi ? Après savoir lire, comprendre c’est pas si simple », a lancé le journaliste, histoire de rappeler que cette piste menant à Mohamed Bouhafsi n'était pas une invention, mais un sujet sérieux du côté de l'OM. Et cela même si visiblement ce n'est plus réellement le cas. En tout cas Daniel Riolo, n'a pas du tout apprécié qu'on le soupçonne de faire le jeu de son ancien collègue, ce que Romain Molina n'avait pas été loin de dire aussi.

McCourt se donne trois mois 

Pour l'instant, le cabinet de chasseur de têtes est toujours au travail, car même si Frank McCourt veut un nouveau président pour son club, il souhaite que cette décision soit prise sereinement d'ici cet été, ce qui laisse encore trois mois. D'autant que dans le même temps, l'homme d'affaires américain est également en quête d'un investisseur pour le soutenir à l'OM, voire même d'un repreneur pour la totalité du club. Autrement dit, ce futur président pourrait être là pour gérer les affaires courantes en attendant un changement de propriétaire. Mais c'est là une autre histoire pour l'Olympique de Marseille, qui va déjà devoir gagner ce dimanche à Monaco histoire de ne pas laisser filer un ticket pour la prochaine Ligue des champions.

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L’OM demande l’arrêt des privilèges du PSG

T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

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wow. super vanne !

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Ça fausse la LDC, paris seront plus frais physiquement que Liverpool, pas de risque de blessure pour paris, c'est pas juste

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Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

ASM-OM : La lenteur d’Egan-Riley fait pleurer les Marseillais

Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
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50281558453411
4
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49281549553718
5
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6
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4728138747407
8
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43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
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18
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152836192560-35

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