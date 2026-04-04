Une star de Canal+ trop gourmande, le fisc réclame 5,5ME

Les Français expatriés à Dubaï sont dans le collimateur des autorités françaises, lesquelles estiment que parfois cela cache surtout une vraie volonté de profiter des largesses fiscales de ce pays plutôt que de payer ses impôts. Et selon le média économique Les Echos, Samir Nasri vient d'être pris par la patrouille.

212 commandes chez Deliveroo, l'addition est salée

Le fisc français a en effet étudié de près les commandes effectuées par Samir Nasri auprès de Deliveroo, qui a livré près de 212 commandes au domicile parisien du consultant de Canal+ pour la seule année 2022. Pour les fins limiers de Bercy, c'est bien la preuve que l'ancien footballeur réside réellement en France plus qu'à Dubaï et qu'à ce titre, il doit donc régler ses impôts dans notre pays. Un redressement fiscal à hauteur de 5,5 millions d'euros est donc réclamé contre Samir Nasri afin qu'il soit désormais en règle.

S'il conteste la version du fisc français, Samir Nasri a tout de même vu le Trésor Public venir demander l'hypothèque judiciaire de son appartement dans la capitale française, mais également la saisie de plusieurs de ses comptes au sein de la banque Edmond de Rothschild. L'affaire ne devrait cependant pas en rester là, puisque l'ancien joueur a évidemment le droit de se défendre de ces accusations et de contester cette sanction du fisc.