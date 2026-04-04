OM : Mohamed Bouhafsi, c'est déjà fini

Lancée cette semaine, la rumeur de la possible nomination de Mohamed Bouhafsi au poste de président de l'OM a déjà pris du plomb dans l'aile. Frank McCourt ne pense pas à l'actuel homme de médias.

que du côté de Frank McCourt et de son cercle rapproché, on ne pense pas du tout à lui. Installer un supporter de l'Olympique de Marseille dans le fauteuil de patron du club phocéen après Pablo Longoria, l'idée était dans l'air depuis que Daniel Riolo avait présenté Mohamed Bouhafsi comme l'un des favoris au poste . Actuellement présentateur de C à Vous sur France 5 et directeur général 3e Œil Productions, l'ancien journaliste de RMC n'a jamais caché qu'il était un fan absolu du club phocéen. Cependant, même si forcément l'idée de rejoindre l'OM doit le chatouiller, Mohamed Bouhafsi a appris ce samedi dans L'Equipe que du côté de Frank McCourt et de son cercle rapproché, on ne pense pas du tout à lui.

Même s'il connait bien les dirigeants de l'OM, et qu'il est un fin connaisseur du mercato, Mohamed Bouhafsi ne serait pas le profil recherché par le board marseillais. « Parmi les pistes les plus commentées : celle de Mohamed Bouhafsi, évoquée par RMC et qui, pour certains, correspondrait au portrait-robot dressé par le Bostonien. Or, il ne ferait pas partie des noms retenus, comme celui de Pauline Gamerre (Red Star) avait été démenti par le club dès la fin février », précisent les journalistes du quotidien sportif. Ces derniers ajoutent que Nicolas de Tavernost et Cyril Linette ne sont également pas sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. Cependant, le dossier pourrait rapidement avancer.

Le quotidien sportif ajoute en effet que Frank McCourt veut avoir un successeur à Pablo Longoria avant l'été, sachant que dans le même temps Medhi Benatia va lui aussi devoir être remplacé. Mais, c'est bien le poste de président qui est la priorité absolue et mercredi prochain, on pourrait en savoir un peu plus puisque le club phocéen organise son traditionnel dîner de gala de sa fondation. Une soirée pour une bonne cause, et où les influenceurs proches de l'OM sont conviés, ce qui devrait permettre de laisser fuiter quelques rumeurs.