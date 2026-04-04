OM : Nwaneri prend un gros avertissement

Ce dimanche soir, l'OM se déplacera sur la pelouse de l'AS Monaco. Habib Beye attend beaucoup d'Ethan Nwaneri, qui devrait remplacer Mason Greenwood.

L'Olympique de Marseille joue gros ce dimanche soir en Ligue 1 à Monaco. Les hommes d'Habib Beye savent que la lutte pour le top 4 est plus serrée que jamais. Les Phocéens ont besoin d'un match référence face à un rival pour lancer une nouvelle dynamique positive. Cependant, l' OM devra faire sans son meilleur joueur, Mason Greenwood. L'Anglais est blessé et de toute façon suspendu pour ce déplacement en Principauté. Ethan Nwaneri devrait être son remplaçant. Habib Beye croit beaucoup au joueur prêté par Arsenal, même s'il a tenu à le mettre en garde.

Beye confiant mais encore prudent avec Nwaneri

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Habib Beye a en effet déclaré à propos de Nwaneri : « C'est un grand talent qui doit s'adapter à l'intensité de la Ligue 1. Contre Lille, il a marqué, mais certains aspects de son jeu doivent encore être renforcés. Il apparaît comme le remplaçant idéal en l'absence de Mason, mais nous avons plusieurs options avec des joueurs de qualité.

Il doit comprendre qu'il arrive dans un club de très haut niveau. Ce qui est très positif, c'est qu'il a marqué en sélection. Parfois, en sélection, on bénéficie de temps de jeu, et c'est très bénéfique pour nous. »

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Ethan Nwaneri a connu des moments difficiles depuis son arrivée en prêt à l'OM. Il aura très certainement une belle opportunité de se montrer contre l'AS Monaco. À lui de prouver qu’il peut convaincre tout le monde sur la Canebière. Les Phocéens ont besoin de leur force collective, mais aussi d’individualités performantes au plus haut niveau. Et sans Mason Greenwood, ce sera l’occasion idéale de voir de quoi cet OM est capable en Ligue 1.