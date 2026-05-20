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Pablo Pagis

Lens prépare un gros transfert, l'OM pleure

Lens20 mai , 22:00
parMehdi Lunay
0
Auteur d'une grande saison à Lorient, Pablo Pagis suscite toutes les convoitises au mercato estival. Plusieurs clubs de Ligue 1 veulent le recruter. Lens accélère pour avoir le dernier mot dans ce dossier.
Il a été le leader technique d'une équipe de Lorient épatante cette saison. Pour sa première saison complète en Ligue 1, Pablo Pagis a été un danger de tous les instants pour les défenses adverses. Auteur de 10 buts et 5 passes décisives, le jeune ailier a séduit plusieurs clubs en France et à l'étranger. Les Merlus s'attendent à le perdre cet été, reste à savoir au profit de qui. Lyon, le Paris FC, Rennes ont été annoncés sur les rangs dès le début du mois de mai. Mais, l'Olympique de Marseille faisait figure de favori ces derniers jours.

Pagis à Lens, ça devient concret

Les Phocéens ont besoin d'un ailier comme Pablo Pagis pour reconstruire leur attaque. Ils sont en mesure de payer les 15 millions d'euros réclamés par Lorient. En plus, le joueur marcherait dans les pas de son père Mickaël, ancien cadre de l'OM (2005-2007). Toutefois, un club se réveille dans le dossier et apparaît comme une menace sérieuse pour les Marseillais. Il s'agit du RC Lens. Dauphins du PSG et qualifiés en Ligue des champions, les Sang et Or se rapprochent d'un transfert selon l'insider Mohamed Toubache-Ter.
« Lens accélère sur Pagis !! », a t-il écrit sur le réseau social X, précisant que le recrutement était « jouable » pour le Racing. La manne financière de la C1 et de possibles ventes de joueurs offrent l'argent suffisant aux Lensois. Jouer la plus grande des compétitions européennes représente un défi plus séduisant pour Pablo Pagis que celui de faire la Ligue Europa à Marseille par exemple. Lens ne devra pas traîner pour conclure cette arrivée. Outre l'OM et les clubs français, les clubs étrangers dont plusieurs en Angleterre pourraient rapidement surenchérir.
P. Pagis

P. Pagis

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs28
Buts10
Passes décisives5
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
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oui Gregory Lorenzi et capable de faire du bon travail a Marseille parce que c'est un Corse et les Corses a Marseille sont chez eux foie de Marseillais que je suis et qui moi je vie en Corse pour la qualité de vie que l'on as en Corse

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En quoi le fait quil ait 200 match avec le psg empêche le fait quil vous ait pissé dessus ?? Bien entendu il est parti libre avec toutes les réactions en chaîne et les propos de sa part et de sa mère qui ont chié sur votre club par la suite, oui il a sûrement refusé de prolonger ou voulait attendre peut être voir , pour ca quon la vendu meme... pour éviter le scénario qui est arrivé au psg et ca visiblement ca a bien lair de te foutre les boules bien que ce soit un mauvais calcul des dirigeants et que je pense quon aurai du le garder quitte a le voir partir libre cette année... bref tu te régales a venir dire que untel ou untel nous pisse dessus mais regarde toi pauvre cloche et tu ose venir parler des marseillais qui se voile la face , mais mec tes le dijaya parisien cest ton miroir tu avales autant de couleuvres que lui des qu'il s'agit du psg

Coincé à l’OL, Paulo Fonseca a une dette énorme

Ok

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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