Lens prépare un gros transfert, l'OM pleure

OM : L'énorme appel du pied de Medhi Benatia au PSG

En quoi le fait quil ait 200 match avec le psg empêche le fait quil vous ait pissé dessus ?? Bien entendu il est parti libre avec toutes les réactions en chaîne et les propos de sa part et de sa mère qui ont chié sur votre club par la suite, oui il a sûrement refusé de prolonger ou voulait attendre peut être voir , pour ca quon la vendu meme... pour éviter le scénario qui est arrivé au psg et ca visiblement ca a bien lair de te foutre les boules bien que ce soit un mauvais calcul des dirigeants et que je pense quon aurai du le garder quitte a le voir partir libre cette année... bref tu te régales a venir dire que untel ou untel nous pisse dessus mais regarde toi pauvre cloche et tu ose venir parler des marseillais qui se voile la face , mais mec tes le dijaya parisien cest ton miroir tu avales autant de couleuvres que lui des qu'il s'agit du psg