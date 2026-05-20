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Le Besiktas Park accueille la finale de la Ligue Europa

Fribourg - Aston Villa : les compos (21h sur Canal+Foot)

Europa League20 mai , 20:02
parMehdi Lunay
0
Finale de la Ligue Europa 2025-2026
Compo de Fribourg : Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Treu - Eggestein, Manzambi - Beste, Höfler, Grifo - Matanovic
Compo d'Aston Villa : Martinez - Cash, Lindelöf, Konsa, Pau Torres, Digne - Tielemans, McGinn, Rogers, Buendia - Watkins
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Tu devrais assister au dernier match de la saison au Parc et voir l’ambiance et le spectacle … tu comprendrais, peut-être… 🥳😎🤩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Ouin Ouin Ouin Ouin, l’arbitrage Ouin Ouin ? 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : Zabarnyi au Real, la première surprise de Mourinho

C'est vrai qu'il est loin de son niveau avec Bournemouth, mais il avait la 7ème vitesse la plus rapide parmi tous les joueurs de PL et plus rapide que Pacho. https://uploads.disquscdn.com/images/d04c9c96205bb33f9e15d7f4bc8c463b49139ad3112a5b16e4a540598e182ebd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7c834cd65504d8fb0863fa607f4321a63930ae1f03b714a21d2598b690865cd8.jpg Et voici l'avis de Julien Laurens, journaliste sportif à ESPN basé à Londres (et supporter du PSG) au moment de la venue de Zabarnyi au PSG : "C'est vraiment un profil très intéressant. Il a été très bon à Bournemouth notamment avec Dean Huijsen à ses côtés qui est déjà parti au Real Madrid pour 50M€.[...]. Il a un très bon jeu long, il est costaud physiquement, il fait 1m86, il est jeune puisqu'il a 22 ans ce qui est très important au PSG. Il a plutôt une bonne pointe de vitesse pour un défenseur central costaud. Donc oui, je pense qu'il a plein de qualités qui correspondraient très bien à Luis Enique, au jeu parisien et à une complémentarité avec Pacho".

OL : Tessmann vendu 25ME, Lyon rassure déjà la DNCG

Ce bon vieux jus de cyprine 😂😂😂😂

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Avec l'excellent arbitre Breton Letexier aux manettes et c'est mérité j'en fais fais mon favori pour la Finale de la CM

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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