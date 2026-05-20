Toulouse a trouvé son nouvel entraîneur en Ecosse

A la recherche d’un entraîneur pour succéder à Carles Martínez Novell, Toulouse a trouvé son bonheur avec Jens Berthel Askou, lequel va rejoindre la ville rose en provenance du Motherwell FC en Ecosse.

Toulouse n’aura pas mis longtemps pour trouver son nouvel entraîneur. A la recherche du successeur de l’Espagnol Carles Martínez Novell depuis plusieurs jours, le TFC a trouvé son bonheur en Ecosse. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le Danois de 43 ans Jens Berthel Askou, en poste au Motherwell FC, 4e du championnat écossais, va atterrir à Toulouse dans les jours à venir. « Le Motherwell FC a conclu un accord financier avec le Téfécé pour libérer leur entraîneur danois. Tout est réglé » explique le journaliste de Sky Sports avant de conclure.