OM : Deux joueurs accusés de voler 1ME par mois

Trop irrégulier cette saison, l'Olympique de Marseille est loin d'avoir assuré sa place sur le podium. Les Phocéens paient notamment la faiblesse de leur milieu de terrain. Un comble au vu des salaires offerts aux cadres de l'entrejeu.

Même si l' Olympique de Marseille arrache la troisième place de Ligue 1, difficile de ne pas parler de saison ratée pour le club phocéen. L'OM a quitté la Ligue des champions dès la phase de ligue et une claque 3-0 à Bruges. La Coupe de France s'est arrêtée en quart de finale contre Toulouse. En Ligue 1, le classement correct masque des prestations très moyennes. Rares ont été les matchs enthousiasmants cette saison. Dernier exemple en date, la défaite 1-2 contre Lille avec une copie médiocre proposée par les hommes d'Habib Beye.

Walid Acherchour massacre le milieu surpayé

La déception des supporters et des observateurs a été renforcée ces derniers jours par L'Equipe. Le quotidien sportif français a révélé les salaires des joueurs. L'OM possède la deuxième masse salariale de Ligue 1 loin devant Lens, 10e équipe la plus généreuse seulement. Les Sang et Or sont pourtant dauphins du PSG, 10 points devant Marseille. C'est anormal pour Walid Acherchour. L'éditorialiste de RMC pointe du doigt les deux plus gros salaires olympiens, à savoir les milieux Pierre-Emile Hojbjerg (500 000 euros) et Geoffrey Kondogbia (450 000 euros).

« Kondogbia et Hojbjerg ont fait toute la saison, en tout cas beaucoup de gros gros matchs en Ligue des champions ou en Ligue 1. (Avec les deux) tu as un milieu de terrain à un million d’euros par mois ! Un million d’euros par mois… Le nombre de fois où il se sont faits laver par les milieux de terrain adverses. Moi je suis estomaqué en fait. Je me dis que c’est fou. Le rendement entre le milieu de Lens et celui de l’Olympique de Marseille… mais on est à des années-lumière ! », a t-il lâché dans l'After Foot. Si la Ligue des champions n'est pas accrochée par l'OM, le duo va aussi rendre furieux le comptable du club.