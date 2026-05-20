ICONSPORT_271775_0010
Julian Alvarez

PSG : Un nouvel indice envoie Julian Alvarez à Paris

PSG20 mai , 20:30
parQuentin Mallet
1
Au coeur de nombreuses spéculations sur son avenir, Julian Alvarez fait partie des cibles privilégiées du Paris Saint-Germain pour un recrutement cet été. Aux dernières nouvelles, les discussions se sont intensifiées en coulisses.
En attendant la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, le Paris Saint-Germain travaille en parallèle sur un très gros dossier, celui de Julian Alvarez. Luis Enrique est un grand fan de l'Argentin et estime qu'il a le profil d'attaquant de pointe pour faire progresser encore un petit peu plus son schéma tactique. Sur ce terrain-là, les Parisiens doivent affronter les Gunners, qui veulent s'offrir un joli cadeau en récompense de leur sacre en Premier League, mais aussi le FC Barcelone, qui a longtemps eu les faveurs du joueur. Toutefois, les dernières nouvelles sont clairement à l'avantage du PSG.

Lire aussi

Le PSG et Julian Alvarez, tout s'accélèreLe PSG et Julian Alvarez, tout s'accélère
Le PSG reçoit une mauvaise nouvelle à 92 ME au mercatoLe PSG reçoit une mauvaise nouvelle à 92 ME au mercato

Julian Alvarez veut partir dès l'été 2026

Comme l'indique TEAMtalk, le FC Barcelone est quasiment hors course pour recruter Julian Alvarez. En effet, toute transaction ne sera probablement réalisable qu'à partir de 2027 pour le club catalan, ce qui donne un sérieux avantage au PSG sur ce coup-là puisque l'entourage du joueur ne veut pas attendre aussi longtemps pour quitter l'Atlético de Madrid. Et pour couronner le tout, le média britannique indique qu'en coulisses, les discussions se sont intensifiées ces dernières semaines et que le champion de France en titre explore actuellement les différentes structures financières possibles pour convaincre les Colchoneros de négocier.
A l'heure actuelle, l'Atlético ne serait pas contre se séparer de Julian Alvarez, mais il faudra se montrer particulièrement convaincant. Le PSG et Arsenal savent qu'il faudra proposer une belle somme d'argent, ainsi qu'un ou plusieurs joueurs dans le lot. En ce sens, Luis Campos réfléchit à proposer Gonçalo Ramos dans le deal afin de faciliter l'opération. Un attaquant s'en va, un autre arrive, ce serait royal.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366594_0008
Lens

Lens prépare un gros transfert, l'OM pleure

ce nouveau levier du barca personne ne l a vu venir laporta 5 397287
Liga

Le Barça est riche, le mercato sera explosif

ICONSPORT_366589_0341
OM

L'OM ne va pas recruter « un fou furieux »

Casemiro ICONSPORT_366540_0331
Mercato

Casemiro quitte MU et rejoint Messi à l'Inter Miami

Fil Info

20 mai , 22:00
Lens prépare un gros transfert, l'OM pleure
20 mai , 21:40
Le Barça est riche, le mercato sera explosif
20 mai , 21:20
L'OM ne va pas recruter « un fou furieux »
20 mai , 21:00
Casemiro quitte MU et rejoint Messi à l'Inter Miami
20 mai , 20:34
L'OGC Nice privé de ses supporters pour le barrage (officiel)
20 mai , 20:02
Fribourg - Aston Villa : les compos (21h sur Canal+Foot)
20 mai , 20:00
L’OL et l’OM craquent pour une star japonaise
20 mai , 19:48
Toulouse a trouvé son nouvel entraîneur en Ecosse
20 mai , 19:30
Après le play-off, l’ASSE ne lâche pas Rodez

Derniers commentaires

L'OM ne va pas recruter « un fou furieux »

oui Gregory Lorenzi et capable de faire du bon travail a Marseille parce que c'est un Corse et les Corses a Marseille sont chez eux foie de Marseillais que je suis et qui moi je vie en Corse pour la qualité de vie que l'on as en Corse

Fribourg - Aston Villa : les compos (21h sur Canal+Foot)

Qui se qualifie si Aston Villa gagne l'Europa league 1 Aston Villa est quatrième de premier league : Sporting de Lisboa 2 Aston Villa est cinquième: le sixième de premier league réponse donnée pas le staff du Sporting aux journalistes Après la finale reste une journée de premier league Aston Villa (quatrième) a 3 points d'avance sur Liverpool avec 4 buts de moins en différence de buts et Aston Villa joue a city Liverpool reçoit Brentford

OM : L'énorme appel du pied de Medhi Benatia au PSG

Rabiot est parti libre du PSG après avoir été formé et joué plus de 200matchs. Ça a terminé sur un differend contractuel et c'est ce que t'appelles pisser dessus ?

OM : L'énorme appel du pied de Medhi Benatia au PSG

En quoi le fait quil ait 200 match avec le psg empêche le fait quil vous ait pissé dessus ?? Bien entendu il est parti libre avec toutes les réactions en chaîne et les propos de sa part et de sa mère qui ont chié sur votre club par la suite, oui il a sûrement refusé de prolonger ou voulait attendre peut être voir , pour ca quon la vendu meme... pour éviter le scénario qui est arrivé au psg et ca visiblement ca a bien lair de te foutre les boules bien que ce soit un mauvais calcul des dirigeants et que je pense quon aurai du le garder quitte a le voir partir libre cette année... bref tu te régales a venir dire que untel ou untel nous pisse dessus mais regarde toi pauvre cloche et tu ose venir parler des marseillais qui se voile la face , mais mec tes le dijaya parisien cest ton miroir tu avales autant de couleuvres que lui des qu'il s'agit du psg

Coincé à l’OL, Paulo Fonseca a une dette énorme

Ok

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading