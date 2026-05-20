PSG : Un nouvel indice envoie Julian Alvarez à Paris

Au coeur de nombreuses spéculations sur son avenir, Julian Alvarez fait partie des cibles privilégiées du Paris Saint-Germain pour un recrutement cet été. Aux dernières nouvelles, les discussions se sont intensifiées en coulisses.

En attendant la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, le Paris Saint-Germain travaille en parallèle sur un très gros dossier, celui de Julian Alvarez. Luis Enrique est un grand fan de l'Argentin et estime qu'il a le profil d'attaquant de pointe pour faire progresser encore un petit peu plus son schéma tactique. Sur ce terrain-là, les Parisiens doivent affronter les Gunners, qui veulent s'offrir un joli cadeau en récompense de leur sacre en Premier League, mais aussi le FC Barcelone, qui a longtemps eu les faveurs du joueur. Toutefois, les dernières nouvelles sont clairement à l'avantage du PSG.

Julian Alvarez veut partir dès l'été 2026

Comme l'indique TEAMtalk, le FC Barcelone est quasiment hors course pour recruter Julian Alvarez. En effet, toute transaction ne sera probablement réalisable qu'à partir de 2027 pour le club catalan, ce qui donne un sérieux avantage au PSG sur ce coup-là puisque l'entourage du joueur ne veut pas attendre aussi longtemps pour quitter l'Atlético de Madrid. Et pour couronner le tout, le média britannique indique qu'en coulisses, les discussions se sont intensifiées ces dernières semaines et que le champion de France en titre explore actuellement les différentes structures financières possibles pour convaincre les Colchoneros de négocier.

A l'heure actuelle, l'Atlético ne serait pas contre se séparer de Julian Alvarez, mais il faudra se montrer particulièrement convaincant. Le PSG et Arsenal savent qu'il faudra proposer une belle somme d'argent, ainsi qu'un ou plusieurs joueurs dans le lot. En ce sens, Luis Campos réfléchit à proposer Gonçalo Ramos dans le deal afin de faciliter l'opération. Un attaquant s'en va, un autre arrive, ce serait royal.