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L'OM ne va pas recruter « un fou furieux »

OM20 mai , 21:20
parNathan Hanini
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Initialement annoncé à l’OGC Nice, Grégory Lorenzi est également courtisé par l’Olympique de Marseille. L’ancien directeur sportif de Brest est soutenu par Éric Roy qui ne doute pas de sa réussite au sein de la cité phocéenne.
L’Olympique de Marseille doit encore trouver son directeur sportif pour la saison prochaine. Le club de la cité phocéenne aimerait recruter Grégory Lorenzi, ancien directeur sportif de Brest. Mais l’homme de 42 ans a signé un contrat avec l’OGC Nice conditionné au maintien des Aiglons dans l’élite du football français. Les dirigeants olympiens auront un œil sur le barrage entre le club de la Côte d’Azur et l’AS Saint-Etienne la semaine prochaine. Car si Nice descend dans l’antichambre du football français, l’OM aura la voie libre pour sa piste initiale. Mais Grégory Lorenzi aura-t-il les épaules pour le club de la cité phocéenne ?

Lorenzi est l’homme de la situation

Selon Éric Roy aucun doute ne subsiste. L’actuel entraîneur du Stade Brestois connaît très bien Lorenzi avec qui il a travaillé au sein de la cité du Ponant. Mais l’homme de 58 ans connaît également bien le contexte marseillais pour y avoir joué entre 1996 et 1999. Sur RMC, Éric Roy n’a pas hésité à défendre Lorenzi. « Pourquoi il ne serait pas capable de réussir à l’OM ? C’est marrant, parce que moi, j’ai connu à l’OM des entraîneurs très, très calmes comme Gérard Gili par exemple alors qu’on a toujours tendance à croire qu’il faut des fous furieux. Toutes les personnalités sont capables de réussir. Est-ce qu’il mérite d’aller dans un grand club ? À partir du moment où vous êtes contacté, c’est que vous le méritez, » explique-t-il. La mission du futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille s’annonce tortueuse avec les nombreux départs à prévoir et la réduction de la masse salariale. Désormais, les yeux sont rivés sur le futur barrage entre Nice et Saint-Etienne qui déterminera également l’avenir du projet olympien.

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Derniers commentaires

L'OM ne va pas recruter « un fou furieux »

oui Gregory Lorenzi et capable de faire du bon travail a Marseille parce que c'est un Corse et les Corses a Marseille sont chez eux foie de Marseillais que je suis et qui moi je vie en Corse pour la qualité de vie que l'on as en Corse

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En quoi le fait quil ait 200 match avec le psg empêche le fait quil vous ait pissé dessus ?? Bien entendu il est parti libre avec toutes les réactions en chaîne et les propos de sa part et de sa mère qui ont chié sur votre club par la suite, oui il a sûrement refusé de prolonger ou voulait attendre peut être voir , pour ca quon la vendu meme... pour éviter le scénario qui est arrivé au psg et ca visiblement ca a bien lair de te foutre les boules bien que ce soit un mauvais calcul des dirigeants et que je pense quon aurai du le garder quitte a le voir partir libre cette année... bref tu te régales a venir dire que untel ou untel nous pisse dessus mais regarde toi pauvre cloche et tu ose venir parler des marseillais qui se voile la face , mais mec tes le dijaya parisien cest ton miroir tu avales autant de couleuvres que lui des qu'il s'agit du psg

Coincé à l’OL, Paulo Fonseca a une dette énorme

Ok

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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