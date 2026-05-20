L'OM ne va pas recruter « un fou furieux »

Initialement annoncé à l’OGC Nice, Grégory Lorenzi est également courtisé par l’Olympique de Marseille. L’ancien directeur sportif de Brest est soutenu par Éric Roy qui ne doute pas de sa réussite au sein de la cité phocéenne.

L’Olympique de Marseille doit encore trouver son directeur sportif pour la saison prochaine. Le club de la cité phocéenne aimerait recruter Grégory Lorenzi, ancien directeur sportif de Brest. Mais l’homme de 42 ans a signé un contrat avec l’OGC Nice conditionné au maintien des Aiglons dans l’élite du football français. Les dirigeants olympiens auront un œil sur le barrage entre le club de la Côte d’Azur et l’AS Saint-Etienne la semaine prochaine. Car si Nice descend dans l’antichambre du football français, l’ OM aura la voie libre pour sa piste initiale. Mais Grégory Lorenzi aura-t-il les épaules pour le club de la cité phocéenne ?

Lorenzi est l’homme de la situation

Selon Éric Roy aucun doute ne subsiste. L’actuel entraîneur du Stade Brestois connaît très bien Lorenzi avec qui il a travaillé au sein de la cité du Ponant. Mais l’homme de 58 ans connaît également bien le contexte marseillais pour y avoir joué entre 1996 et 1999. Sur RMC, Éric Roy n’a pas hésité à défendre Lorenzi. « Pourquoi il ne serait pas capable de réussir à l’OM ? C’est marrant, parce que moi, j’ai connu à l’OM des entraîneurs très, très calmes comme Gérard Gili par exemple alors qu’on a toujours tendance à croire qu’il faut des fous furieux. Toutes les personnalités sont capables de réussir. Est-ce qu’il mérite d’aller dans un grand club ? À partir du moment où vous êtes contacté, c’est que vous le méritez, » explique-t-il. La mission du futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille s’annonce tortueuse avec les nombreux départs à prévoir et la réduction de la masse salariale. Désormais, les yeux sont rivés sur le futur barrage entre Nice et Saint-Etienne qui déterminera également l’avenir du projet olympien.