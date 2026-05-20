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Le Barça est riche, le mercato sera explosif

Liga20 mai , 21:40
parQuentin Mallet
1
Après plusieurs saisons passées sous le signe d'une politique d'austérité, le FC Barcelone voit enfin le bout du tunnel. Les Blaugrana sont sur le point d'atteindre un point d'équilibre qui leur permettra d'avoir les mains libres lors du prochain mercato estival.
Ca y est, le Barça est enfin arrivé au bout de ses interminables galères. Depuis plusieurs saisons, les dirigeants catalans ne pouvaient aborder les mercatos de la meilleure des manières, à cause d'une santé financière bien trop instable pour rassurer les instances dirigeantes du football espagnol. Résultat, le club catalan ne parvenait pas à respecter la règle du 1:1. Finalement, une série d'événements en la faveur de Joan Laporta et de ses hommes devrait leur permettre de vivre le mercato estival 2026 en toute quiétude.

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Le Barça se frotte enfin les mains

En effet, comme l'indique AS, le départ de Robert Lewandowski, les nouvelles recettes issues de la vente de loges VIP, l'ouverture d'une nouvelle tribune et une série d'autres mesures financières comme le nouveau contrat avec Nike ou la réouverture du Spotify Camp Nou, laissent penser que le FC Barcelone parviendra enfin à équilibrer sa masse salariale cet été. L'une des principales raisons de ce retour est sans aucun conteste le départ de l'attaquant polonais. A lui seul, il va libérer quelque 40 millions d'euros sur la masse salariale. Une somme colossale que le FC Barcelone devait assurer dans son budget chaque année. Aussi, la vente des loges VIP va permettre d'apporter 73 millions d'euros au club.
En parallèle, le Camp Nou a récemment rouvert ses portes à 18 000 personnes supplémentaires, portant le total de places par match à 63 000. Il faudra attendre l'été 2027 pour voir le stade être entièrement ouvert au public, soit 105 000 places. Enfin, la Liga a permis aux clubs d'exclure les salaires du staff technique du plafond salarial pour la prochaine saison et de les reporter à 2027. Encore un facteur important qui indique une conjoncture idéale pour le Barça.
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En quoi le fait quil ait 200 match avec le psg empêche le fait quil vous ait pissé dessus ?? Bien entendu il est parti libre avec toutes les réactions en chaîne et les propos de sa part et de sa mère qui ont chié sur votre club par la suite, oui il a sûrement refusé de prolonger ou voulait attendre peut être voir , pour ca quon la vendu meme... pour éviter le scénario qui est arrivé au psg et ca visiblement ca a bien lair de te foutre les boules bien que ce soit un mauvais calcul des dirigeants et que je pense quon aurai du le garder quitte a le voir partir libre cette année... bref tu te régales a venir dire que untel ou untel nous pisse dessus mais regarde toi pauvre cloche et tu ose venir parler des marseillais qui se voile la face , mais mec tes le dijaya parisien cest ton miroir tu avales autant de couleuvres que lui des qu'il s'agit du psg

Coincé à l’OL, Paulo Fonseca a une dette énorme

Ok

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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