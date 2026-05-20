Le Barça est riche, le mercato sera explosif

Après plusieurs saisons passées sous le signe d'une politique d'austérité, le FC Barcelone voit enfin le bout du tunnel. Les Blaugrana sont sur le point d'atteindre un point d'équilibre qui leur permettra d'avoir les mains libres lors du prochain mercato estival.

Ca y est, le Barça est enfin arrivé au bout de ses interminables galères. Depuis plusieurs saisons, les dirigeants catalans ne pouvaient aborder les mercatos de la meilleure des manières, à cause d'une santé financière bien trop instable pour rassurer les instances dirigeantes du football espagnol. Résultat, le club catalan ne parvenait pas à respecter la règle du 1:1. Finalement, une série d'événements en la faveur de Joan Laporta et de ses hommes devrait leur permettre de vivre le mercato estival 2026 en toute quiétude.

Le Barça se frotte enfin les mains

En effet, comme l'indique AS, le départ de Robert Lewandowski, les nouvelles recettes issues de la vente de loges VIP, l'ouverture d'une nouvelle tribune et une série d'autres mesures financières comme le nouveau contrat avec Nike ou la réouverture du Spotify Camp Nou, laissent penser que le FC Barcelone parviendra enfin à équilibrer sa masse salariale cet été. L'une des principales raisons de ce retour est sans aucun conteste le départ de l'attaquant polonais. A lui seul, il va libérer quelque 40 millions d'euros sur la masse salariale. Une somme colossale que le FC Barcelone devait assurer dans son budget chaque année. Aussi, la vente des loges VIP va permettre d'apporter 73 millions d'euros au club.

En parallèle, le Camp Nou a récemment rouvert ses portes à 18 000 personnes supplémentaires, portant le total de places par match à 63 000. Il faudra attendre l'été 2027 pour voir le stade être entièrement ouvert au public, soit 105 000 places. Enfin, la Liga a permis aux clubs d'exclure les salaires du staff technique du plafond salarial pour la prochaine saison et de les reporter à 2027. Encore un facteur important qui indique une conjoncture idéale pour le Barça.