Casemiro quitte MU et rejoint Messi à l'Inter Miami

En fin de contrat avec Manchester United, Casemiro va quitter l’Europe cet été. L’Arabie Saoudite rêve de le recruter, mais c’est l’Inter Miami de Lionel Messi qui est en pole pour attirer l’international brésilien.

Auteur d’une excellente saison avec Manchester United , Casemiro ne prolongera pas en faveur des Red Devils. En fin de contrat, l’international brésilien s’apprête même à quitter l’Europe. Les offres ne manquent pas aux quatre coins du monde pour récupérer un joueur de très haut niveau et toujours performant du haut de ses 34 ans. Sélectionné par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde aux Etats-Unis, l’ancien taulier du Real Madrid pourrait définitivement s’installer aux USA après le Mondial.

Car selon les informations de Fabrizio Romano, l’Inter Miami est à ce jour la destination la plus probable pour la suite de la carrière de Casemiro. Des négociations sont en cours entre les deux parties et le Brésilien s’est dit ouvert à un départ du côté de Miami, qui représente pour lui un excellent mixe entre un projet sportif ambitieux et un cadre de vie idyllique. L’accord n’est pas encore trouvé sur le plan financier et l’Arabie Saoudite reste par conséquent à l’affût.

Accord imminent Casemiro - Inter Miami

Mais le club dans lequel évoluent Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Jordi Alba tient plus que jamais la corde. Le journaliste précise que l’Inter Miami a entamé les discussions avec Casemiro depuis plusieurs mois et se situe désormais « aux dernières étapes » avant de trouver un accord définitif. Il ne fait donc plus beaucoup de doute que l’international auriverde va poursuivre sa carrière aux Etats-Unis à compter de la saison prochaine, renforçant encore davantage l’impressionnante armada de l’Inter Miami.