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Casemiro quitte MU et rejoint Messi à l'Inter Miami

Mercato20 mai , 21:00
parCorentin Facy
0
En fin de contrat avec Manchester United, Casemiro va quitter l’Europe cet été. L’Arabie Saoudite rêve de le recruter, mais c’est l’Inter Miami de Lionel Messi qui est en pole pour attirer l’international brésilien.
Auteur d’une excellente saison avec Manchester United, Casemiro ne prolongera pas en faveur des Red Devils. En fin de contrat, l’international brésilien s’apprête même à quitter l’Europe. Les offres ne manquent pas aux quatre coins du monde pour récupérer un joueur de très haut niveau et toujours performant du haut de ses 34 ans. Sélectionné par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde aux Etats-Unis, l’ancien taulier du Real Madrid pourrait définitivement s’installer aux USA après le Mondial.
Car selon les informations de Fabrizio Romano, l’Inter Miami est à ce jour la destination la plus probable pour la suite de la carrière de Casemiro. Des négociations sont en cours entre les deux parties et le Brésilien s’est dit ouvert à un départ du côté de Miami, qui représente pour lui un excellent mixe entre un projet sportif ambitieux et un cadre de vie idyllique. L’accord n’est pas encore trouvé sur le plan financier et l’Arabie Saoudite reste par conséquent à l’affût.

Accord imminent Casemiro - Inter Miami 

Mais le club dans lequel évoluent Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Jordi Alba tient plus que jamais la corde. Le journaliste précise que l’Inter Miami a entamé les discussions avec Casemiro depuis plusieurs mois et se situe désormais « aux dernières étapes » avant de trouver un accord définitif. Il ne fait donc plus beaucoup de doute que l’international auriverde va poursuivre sa carrière aux Etats-Unis à compter de la saison prochaine, renforçant encore davantage l’impressionnante armada de l’Inter Miami.
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En quoi le fait quil ait 200 match avec le psg empêche le fait quil vous ait pissé dessus ?? Bien entendu il est parti libre avec toutes les réactions en chaîne et les propos de sa part et de sa mère qui ont chié sur votre club par la suite, oui il a sûrement refusé de prolonger ou voulait attendre peut être voir , pour ca quon la vendu meme... pour éviter le scénario qui est arrivé au psg et ca visiblement ca a bien lair de te foutre les boules bien que ce soit un mauvais calcul des dirigeants et que je pense quon aurai du le garder quitte a le voir partir libre cette année... bref tu te régales a venir dire que untel ou untel nous pisse dessus mais regarde toi pauvre cloche et tu ose venir parler des marseillais qui se voile la face , mais mec tes le dijaya parisien cest ton miroir tu avales autant de couleuvres que lui des qu'il s'agit du psg

Coincé à l’OL, Paulo Fonseca a une dette énorme

Ok

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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