L'OGC Nice privé de ses supporters pour le barrage (officiel)

oui Gregory Lorenzi et capable de faire du bon travail a Marseille parce que c'est un Corse et les Corses a Marseille sont chez eux foie de Marseillais que je suis et qui moi je vie en Corse pour la qualité de vie que l'on as en Corse
Qui se qualifie si Aston Villa gagne l'Europa league 1 Aston Villa est quatrième de premier league : Sporting de Lisboa 2 Aston Villa est cinquième: le sixième de premier league réponse donnée pas le staff du Sporting aux journalistes Après la finale reste une journée de premier league Aston Villa (quatrième) a 3 points d'avance sur Liverpool avec 4 buts de plus et joue a city
Rabiot est parti libre du PSG après avoir été formé et joué plus de 200matchs. Ça a terminé sur un differend contractuel et c'est ce que t'appelles pisser dessus ?
En quoi le fait quil ait 200 match avec le psg empêche le fait quil vous ait pissé dessus ?? Bien entendu il est parti libre avec toutes les réactions en chaîne et les propos de sa part et de sa mère qui ont chié sur votre club par la suite, oui il a sûrement refusé de prolonger ou voulait attendre peut être voir , pour ca quon la vendu meme... pour éviter le scénario qui est arrivé au psg et ca visiblement ca a bien lair de te foutre les boules bien que ce soit un mauvais calcul des dirigeants et que je pense quon aurai du le garder quitte a le voir partir libre cette année... bref tu te régales a venir dire que untel ou untel nous pisse dessus mais regarde toi pauvre cloche et tu ose venir parler des marseillais qui se voile la face , mais mec tes le dijaya parisien cest ton miroir tu avales autant de couleuvres que lui des qu'il s'agit du psg
Ok
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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