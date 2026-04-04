TV : Monaco - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Le week-end de Pâques se terminera par un choc alléchant en Ligue 1 entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. Une rencontre très importante dans la course à l’Europe !

Quelle heure pour Monaco - OM ?

dimanche 5 avril à 20h45 au Stade Louis-II. L’arbitre sera Clément Turpin. Marseille et Monaco font partie des meilleurs clubs français, ils représentaient d’ailleurs la L1 en Ligue des Champions aux côtés du PSG avant leurs éliminations. Mais désormais, c’est avec l’envie de retrouver la C1 la saison prochaine que l’ASM et l’ OM vont se battre, à commencer lors de cette confrontation directe. Ce derby de la Côte d’Azur se jouera ceau Stade Louis-II. L’arbitre sera Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre Monaco - OM ?

Considérée comme la principale affiche de la 28e journée de Ligue 1, cette rencontre de dimanche soir entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de Monaco - OM :

En pleine bourre depuis janvier en championnat, avec six victoires de suite en L1 et notamment face au PSG, l’OL ou Lens, Monaco est bien remonté au classement. Enterré dans le ventre mou après une première partie de saison délicate, l’ASM se retrouve maintenant à la sixième place, à seulement trois points du podium et de l’OM. Autant dire que ce match face à Marseille sera très important pour le club du Rocher dans sa quête de podium final. Pour cette rencontre, Sébastien Pocognoli fera sans Caio Henrique, Minamino, Pogba, Salisu ou Vanderson.

La compo probable de Monaco : Hradecky - Kehrer, Zakaria, Faes - Teze, Camara, Mawissa, Adingra - Golovin - Akliouche, Balogun.

Retombé dans ses travers face à Lille (1-2) juste avant la trêve internationale du mois de mars, l’OM peine à se montrer régulier cette saison. Même si depuis l’arrivée d’Habib Beye, Marseille a eu de bons résultats, l’OM n’a pas beaucoup d’avance dans la course au podium. Ce choc contre Monaco sera d’autant plus important si Marseille veut faire le trou sur ses principaux poursuivants, sachant que l’OL, Lille et Rennes sont aussi à l’affût pour récupérer le fauteuil de troisième. Pour cette rencontre, Habib Beye composera sans Aguerd, Balerdi ou Greenwood.

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La compo probable de l’OM : Rulli - Weah, Pavard, Medina, Emerson - Hojbjerg, Kondogbia - Gouiri, Timber, Paixao - Aubameyang.