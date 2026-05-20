L’OL et l’OM craquent pour une star japonaise

Libre cet été, le milieu du Sporting Portugal Hidemasa Morita plaît à plusieurs formations de Ligue 1 comme Lyon et Marseille. Mais les deux Olympiques devront composer avec la concurrence du Real Madrid et de son futur entraîneur José Mourinho.

Le championnat terminé, les pensionnaires de Ligue 1 peuvent se concentrer sur le mercato estival. L’heure est à la construction des effectifs pour la saison prochaine, si possible en réalisant de bonnes affaires. On pense notamment aux joueurs en fin de contrat dont l’arrivée ne nécessite pas le paiement d’une indemnité de transfert. Ce qui explique en grande partie l’agitation autour d’Hidemasa Morita (31 ans).

La concurrence du Real

Selon les informations récoltées par le journaliste Kazu Kakiuchi, le milieu du Sporting Portugal intéresse Monaco, Lyon et surtout Marseille. Notre confrère ajoute que le club phocéen suit l’international japonais (40 sélections) depuis un moment. L’opportunité de le recruter se présente cet été puisque le joueur arrivé en 2022 a déjà annoncé son départ libre cet été. Les trois équipes françaises n’auront pas pour autant le champ libre. Toujours d’après la même source, le Real Madrid pourrait représenter un sérieux concurrent. L’intérêt de la Maison Blanche viendrait avant tout de son futur entraîneur José Mourinho, l’actuel coach de Benfica qui a pu voir Hidemasa Morita à l’œuvre dans le championnat portugais.

Le « Special One » aurait même convaincu ses nouveaux dirigeants d’organiser une réunion avec les représentants du joueur. Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour les trois clubs de Ligue 1 cités qui pourront difficilement rivaliser si le Real Madrid va au bout de ses intentions. Et au cas où le vice-champion d’Espagne abandonnait la partie, il faudra encore lutter avec Brighton, Leeds United et Aston Villa, les trois courtisans anglais révélées par le quotidien portugais O Jogo.