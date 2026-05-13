McCourt et Richard doivent reprendre le contrôle de l'OM
Stéphane Richard et Frank McCourt - OM

L'OM dans le rouge, « c’est pire que l’OL de Textor » !

OM13 mai , 19:30
parCorentin Facy
13
Dans le rouge financièrement, l’OM s’apprête à vivre un mercato estival particulièrement agité. En interne au sein du club marseillais, certains estiment que la situation est comparable à celle vécue par l’OL avec John Textor.
L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a frôlé la relégation administrative en Ligue 2 après un passage désastreux de John Textor devant la DNCG. Michele Kang a permis au club rhodanien d’éviter la catastrophe avec une cure d’austérité énorme, réduisant la masse salariale de 50% et récoltant près de 100 millions d’euros de ventes sur le marché des transferts. L’été prochain devrait être un peu plus calme à l’OL. En revanche, la situation pourrait être très préoccupante du côté de l’Olympique de Marseille.

La DNCG très inquiète pour l'OM

A en croire les informations de Foot Mercato, certaines voix estiment que la situation financière de l’OM est aujourd’hui comparable à celle de l’OL il y a un an lorsque John Textor était aux commandes. Le média révèle que la DNCG, qui épluchera en profondeur les comptes du club phocéen dans les semaines à venir, est elle aussi très inquiète de la situation. Un risque de sanctions est réel, via le gendarme financier du football français mais aussi de la part de l’UEFA. Comme indiqué il y a quelques jours, Marseille est fortement exposé à une sanction de l’instance européenne, qui pourrait priver le club de Frank McCourt de compétition européenne.
Pour répondre à cette urgence financière, le propriétaire américain de l’OM et son nouveau président Stéphane Richard vont devoir agir rapidement, avant la date butoir du 30 juin. L’intégralité de l’effectif est en vente, y compris des joueurs ayant apporté satisfaction cette saison comme Nayef Aguerd, Timothy Weah, Facundo Medina ou encore Igor Paixao et Mason Greenwood. Des éléments comme Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli ou encore Pierre-Emile Hojbjerg ne seront pas non plus retenus. Le futur directeur sportif du club Grégory Lorenzi va par conséquent devoir réaliser un sacré travail pour composer un nouvel effectif, avec des restrictions financières que Medhi Benatia et Pablo Longoria n’ont pas connu par le passé.

Lire aussi

OM : Timber et Paixao sacrifiés pour passer la DNCGOM : Timber et Paixao sacrifiés pour passer la DNCG
L’ancien directeur sportif de Brest va au contraire devoir réparer les erreurs et les folies de ses prédécesseurs. C’est un mercato estival sous très haute tension et à fort enjeu financier qui se profile à Marseille. Seule éclaircie dans ce marasme : au contraire de Lyon, l’OM ne risque à priori pas grand-chose au niveau de sa place en Ligue 1 devant la DNCG, Frank McCourt s’étant toujours montré garant du déficit affiché saison après saison, remettant systématiquement de sa poche. Un scénario que l’Américain veut éviter à tout prix, d’où la nécessité de vendre un maximum de joueurs à forte valeur marchande d’ici au 30 juin.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366056_0115
LOSC

Lille : Létang rêve d’un transfert fou à 60 ME

ICONSPORT_366265_0040
Ligue 1

L1 : Les « tueurs du foot français » jugés à Lens

ICONSPORT_366221_0003
Liga

Real : « Le Jean-Michel Aulas du Real Madrid », Acherchour détruit Pérez

La Ligue 1 diffusée sur Ligue 1+
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 29e journée

Fil Info

13 mai , 21:35
Lille : Létang rêve d’un transfert fou à 60 ME
13 mai , 21:15
L1 : Les « tueurs du foot français » jugés à Lens
13 mai , 21:00
Real : « Le Jean-Michel Aulas du Real Madrid », Acherchour détruit Pérez
13 mai , 20:55
L1 : Programme TV et résultats de la 29e journée
13 mai , 20:54
L1 : Strasbourg mate Brest
13 mai , 20:49
Brest fête Grégory Lorenzi avant son départ à l'OM
13 mai , 20:42
Le Mans en Ligue 1, la LFP met fin au suspense
13 mai , 20:40
L'OL privé d'Europe ? C'est la menace fantôme
13 mai , 20:20
Medhi Benatia dit presque oui à son futur club

Derniers commentaires

L1 : Les « tueurs du foot français » jugés à Lens

Le Qatar tue le football européen aussi.

ASSE : Ça chauffe à Saint-Etienne, Gazidis prend la parole

Et Pourquoi ! C'est là que les supporters doivent montrer leur attachement à leur club . Regardez le changement chez les supporters parisiens : qu'ils gagnent ou qu'ils perdent ils chantent et encouragent leur équipe . C'est ça le sport .

Lens - PSG : les compos (21h sur beIN Sports 1)

D’emblée et Kvara, c’est un régal … 🥳🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L1 : Les « tueurs du foot français » jugés à Lens

Tout à fait !... le Qatar tue le Football Français avec Nasser qui règne sur la Ligue 1 avec toutes les institutions du Football Français à ses pieds.

Lens - PSG : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Baracacolac, il faut le vendre cet été , il n’y est plus du tout, pfff… 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading