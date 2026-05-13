L'OM dans le rouge, « c’est pire que l’OL de Textor » !

Dans le rouge financièrement, l’OM s’apprête à vivre un mercato estival particulièrement agité. En interne au sein du club marseillais, certains estiment que la situation est comparable à celle vécue par l’OL avec John Textor.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a frôlé la relégation administrative en Ligue 2 après un passage désastreux de John Textor devant la DNCG. Michele Kang a permis au club rhodanien d’éviter la catastrophe avec une cure d’austérité énorme, réduisant la masse salariale de 50% et récoltant près de 100 millions d’euros de ventes sur le marché des transferts. L’été prochain devrait être un peu plus calme à l’OL. En revanche, la situation pourrait être très préoccupante du côté de l’Olympique de Marseille

La DNCG très inquiète pour l'OM

A en croire les informations de Foot Mercato, certaines voix estiment que la situation financière de l’OM est aujourd’hui comparable à celle de l’OL il y a un an lorsque John Textor était aux commandes. Le média révèle que la DNCG, qui épluchera en profondeur les comptes du club phocéen dans les semaines à venir, est elle aussi très inquiète de la situation. Un risque de sanctions est réel, via le gendarme financier du football français mais aussi de la part de l’UEFA. Comme indiqué il y a quelques jours, Marseille est fortement exposé à une sanction de l’instance européenne, qui pourrait priver le club de Frank McCourt de compétition européenne.

Pour répondre à cette urgence financière, le propriétaire américain de l’OM et son nouveau président Stéphane Richard vont devoir agir rapidement, avant la date butoir du 30 juin. L’intégralité de l’effectif est en vente, y compris des joueurs ayant apporté satisfaction cette saison comme Nayef Aguerd, Timothy Weah, Facundo Medina ou encore Igor Paixao et Mason Greenwood. Des éléments comme Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli ou encore Pierre-Emile Hojbjerg ne seront pas non plus retenus. Le futur directeur sportif du club Grégory Lorenzi va par conséquent devoir réaliser un sacré travail pour composer un nouvel effectif, avec des restrictions financières que Medhi Benatia et Pablo Longoria n’ont pas connu par le passé.

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