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Safonov infranchissable, le PSG n'en revient pas

PSG13 mai , 23:13
parCorentin Facy
0
Vainqueur à Lens mercredi soir (0-2), le PSG a pu compter sur un Matvey Safonov infranchissable et indiscutablement homme du match. Le Russe en épate plus d’un dans la capitale française.
Remplaçant de Lucas Chevalier au début de la saison après le départ de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov n’a plus rien d’une doublure. Cela n’est pas nouveau, le Russe ayant gagné sa place de titulaire depuis le mois de décembre. L’ancien portier de Krasnodar a aussi assumé son nouveau statut en Ligue des Champions avec des performances abouties contre Chelsea, Liverpool et plus récemment le Bayern Munich. Matvey Safonov n’est pas en reste en ce qui concerne la Ligue 1.
Ce mercredi soir à Lens, le gardien de 27 ans a encore livré une performance ébouriffante, écoeurant Sima, Thauvin, Edouard et les attaquants lensois dans leur globalité pendant 90 minutes. De quoi étonner les supporters du PSG, qui n’en finissent plus d’être surpris par le niveau incroyable atteint par leur muraille russe.
« Les doutes que j'avais à l'automne concernant ce PSG, c'était sur le poste de gardien, pour aider Paris quand il le faudra. Le Russe a mis tout le monde d'accord. Fort », « Plus les matchs passent, plus Safonov rassure sa défense. Le gardien russe a parfaitement saisi sa chance cette saison », « Enfaite on a gagné au change avec Safonov à la place de Gigio ? », « J’y pense mais où sont passés ceux qui parlaient chaque semaine des 20M€ posés sur Safonov pour détruire la politique de recrutement du PSG ? » ou encore « Qui se souvient de l’époque où tout le monde se moquait de lui ? Aujourd’hui, il est le gardien titulaire de la meilleure équipe d’Europe… et s’apprête à jouer une finale de Ligue des Champions. Safonov force le respect » peut-on lire sur X.
Les compliments pleuvent au sujet d’un Matvey Safonov de plus en plus reconnu à sa juste valeur après ses performances de très haut niveau. Avec un gardien à ce niveau, c’est à se demander si le PSG a réellement besoin de se renforcer dans ce secteur de jeu l’été prochain. Luis Campos et Luis Enrique risquent d’avoir quelques maux de tête pour répondre à cette question.

Ligue 1

13 mai 2026 à 21:00
Lens
0
2
Match terminé
Paris Saint Germain
Kvaratskhelia29'Mbaye90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
I. Mbaye
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
85
ENTRE
A. Bulatović
LensLens
SORT
R. Aguilar
LensLens
Remplacement
85
ENTRE
F. Sotoca
LensLens
SORT
A. Sima
LensLens
Remplacement
76
ENTRE
I. Mbaye
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
O. Dembélé
Paris Saint GermainParis Saint Germain
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Sergio et dijaya les 2 plus gros frustré du site !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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