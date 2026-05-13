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L1 : Le PSG dégoûte Lens et décroche le titre

Ligue 113 mai , 22:58
parMehdi Lunay
21
29e journée de Ligue 1 (match en retard)
Stade Bollaert-Delelis
Lens-PSG 0-2
Buts : Kvaratskhelia (29e), Mbaye (90e+3)
Malgré une nette domination lensoise, le Paris Saint-Germain a décroché la victoire à Bollaert 2-0 ce mercredi soir. Le 14e titre de champion de France est enfin en poche.
Le choc au sommet juste avant la fin de la saison. Lens et le PSG se retrouvaient à Bollaert pour leur avant-dernier match de championnat. Malgré l'écart de 6 points entre les deux clubs au coup d'envoi, les hommes de Pierre Sage étaient très motivés. Ils mettaient les Parisiens sous forte pression. Malheureusement pour eux, Malang Sarr perdait un ballon devant sa surface. La sanction était immédiate avec l'ouverture du score signée Kvaratskhelia. On était proche du hold-up tant Lens accumulait les occasions. A part une belle parade de Risser devant Dembélé (44e), Safonov était mis à contribution.
Le Russe accumulait les parades avec un énorme réflexe sur un missile de Saïd (45e+2). Le gardien parisien continuait son festival après le repos. Toutes les frappes lensoises partaient sur son corps. Il était aussi aidé par son poteau sur une tentative de Sima. Lens était trop imprécis et ne revenait jamais au score. Pire, Mbaye venait crucifier les Sang et Or dans les arrêts de jeu d'une frappe barre rentrante. Le PSG valide définitivement son titre de champion de France avant la dernière journée. Place à la finale de coupe de France pour Lens.
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Derniers commentaires

L1 : Champion, le PSG rêve d'imiter l'OL

Écoute le l’ancien pauvre.

L'OL privé d'Europe ? C'est la menace fantôme

Ok. Juste renseîgne toi

L1 : Le PSG dégoûte Lens et décroche le titre

Lens n'a pas encore gagné la coupe de France. Je pense que ce club ne gagne aucun trophée cette année..

L1 : Champion, le PSG rêve d'imiter l'OL

Perso, rien à battre de ce record secondaire. On le battra probablement. La seule question sera de savoir si ce sera fait rapidement ou pas. Quand on voit le Bayern de l'autre côté du Rhin, ça fait belle lurette que ce record est explosé et à plusieurs reprises. Pas de raisons qu'on ne fasse pas pareil. Mais la priorité, et de loin c'est la LdC. Entre une nouvelle coupe aux grandes oreilles et un huitième championnat consécutif, le choix est vite fait.

L1 : Champion, le PSG rêve d'imiter l'OL

Sergio et dijaya les 2 plus gros frustré du site !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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