L1 : Le PSG dégoûte Lens et décroche le titre

29e journée de Ligue 1 (match en retard)

Stade Bollaert-Delelis

Buts : Kvaratskhelia (29e), Mbaye (90e+3)

Malgré une nette domination lensoise, le Paris Saint-Germain a décroché la victoire à Bollaert 2-0 ce mercredi soir. Le 14e titre de champion de France est enfin en poche.

Le choc au sommet juste avant la fin de la saison. Lens et le PSG se retrouvaient à Bollaert pour leur avant-dernier match de championnat. Malgré l'écart de 6 points entre les deux clubs au coup d'envoi, les hommes de Pierre Sage étaient très motivés. Ils mettaient les Parisiens sous forte pression. Malheureusement pour eux, Malang Sarr perdait un ballon devant sa surface. La sanction était immédiate avec l'ouverture du score signée Kvaratskhelia. On était proche du hold-up tant Lens accumulait les occasions. A part une belle parade de Risser devant Dembélé (44e), Safonov était mis à contribution.

Le Russe accumulait les parades avec un énorme réflexe sur un missile de Saïd (45e+2). Le gardien parisien continuait son festival après le repos. Toutes les frappes lensoises partaient sur son corps. Il était aussi aidé par son poteau sur une tentative de Sima. Lens était trop imprécis et ne revenait jamais au score. Pire, Mbaye venait crucifier les Sang et Or dans les arrêts de jeu d'une frappe barre rentrante. Le PSG valide définitivement son titre de champion de France avant la dernière journée. Place à la finale de coupe de France pour Lens.