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OM : Benatia veut sa place, Beye n’en peut plus !

OM13 mai , 19:00
parCorentin Facy
4
Nommé par Medhi Benatia mi-février, Habib Beye est déjà sur le départ à l’OM. L’ancien entraîneur du Stade Rennais, très critiqué ces dernières semaines, ne bénéficie plus du soutien de son directeur sportif.
Grand patron du sportif à l’Olympique de Marseille depuis le départ de Pablo Longoria, Medhi Benatia a eu tout le luxe de choisir seul le successeur de Roberto De Zerbi dans la cité phocéenne. Malgré de nombreux observateurs sceptiques sur ce choix, le Marocain a choisi Habib Beye, lequel sortait d’une aventure très difficile au Stade Rennais. Les premiers résultats ont été plutôt corrects pour l’ancien capitaine de l’OM avec des victoires contre Lyon, Auxerre ou encore Toulouse, mais sans jamais convaincre dans le jeu.
La suite a été bien plus laborieuse avec des mauvais résultats contre Lille, Monaco, Lorient, Nice ou encore Nantes. La qualification en Ligue des Champions n’est plus accessible et à une journée de la fin du championnat, le départ d’Habib Beye est déjà scellé. Très critiqué ces dernières semaines, le technicien de 48 ans ne bénéficie même plus du soutien de son directeur sportif Medhi Benatia comme le révèle La Provence dans son édition du jour.

Beye et Benatia, le divorce est total

Selon le quotidien régional, les deux hommes sont en froid depuis un certain temps. Et pour cause, le directeur du football de l’OM serait « très déçu » du rendement et des résultats obtenus par Habib Beye et ne cache plus dans sa sphère la plus privée qu’il regrette amèrement ce choix. De son côté, l’ancien consultant de Canal+ « ne supporterait plus » l’interventionnisme à l’extrême de Medhi Benatia, lequel souhaite avoir un regard sur tout, tout le temps, y compris sur les schémas tactiques et les choix de joueurs.

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Un comportement de Medhi Benatia qui a fini par écoeurer Habib Beye au quotidien alors que l’on peut imaginer que le Marocain ne travaillait pas de cette façon avec Roberto De Zerbi. Le divorce est consommé entre les deux hommes, qui ne cohabiteront plus dès la semaine prochaine. Après la dernière journée de Ligue 1 face à Rennes dimanche soir, Medhi Benatia quittera son poste de directeur du football de l’OM. Habib Beye, sous contrat jusqu’en 2027, devrait lui rapidement faire l’objet d’un limogeage même si dans ce dossier, le dernier mot reviendra au nouveau président Stéphane Richard et à son futur directeur sportif Grégory Lorenzi.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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