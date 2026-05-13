OM : Benatia veut sa place, Beye n’en peut plus !

Nommé par Medhi Benatia mi-février, Habib Beye est déjà sur le départ à l’OM. L’ancien entraîneur du Stade Rennais, très critiqué ces dernières semaines, ne bénéficie plus du soutien de son directeur sportif.

Grand patron du sportif à l’Olympique de Marseille depuis le départ de Pablo Longoria, Medhi Benatia a eu tout le luxe de choisir seul le successeur de Roberto De Zerbi dans la cité phocéenne. Malgré de nombreux observateurs sceptiques sur ce choix, le Marocain a choisi Habib Beye, lequel sortait d’une aventure très difficile au Stade Rennais. Les premiers résultats ont été plutôt corrects pour l’ancien capitaine de l’OM avec des victoires contre Lyon, Auxerre ou encore Toulouse, mais sans jamais convaincre dans le jeu.

La suite a été bien plus laborieuse avec des mauvais résultats contre Lille, Monaco, Lorient, Nice ou encore Nantes. La qualification en Ligue des Champions n’est plus accessible et à une journée de la fin du championnat, le départ d’Habib Beye est déjà scellé. Très critiqué ces dernières semaines, le technicien de 48 ans ne bénéficie même plus du soutien de son directeur sportif Medhi Benatia comme le révèle La Provence dans son édition du jour.

Beye et Benatia, le divorce est total

Selon le quotidien régional, les deux hommes sont en froid depuis un certain temps. Et pour cause, le directeur du football de l’OM serait « très déçu » du rendement et des résultats obtenus par Habib Beye et ne cache plus dans sa sphère la plus privée qu’il regrette amèrement ce choix. De son côté, l’ancien consultant de Canal+ « ne supporterait plus » l’interventionnisme à l’extrême de Medhi Benatia, lequel souhaite avoir un regard sur tout, tout le temps, y compris sur les schémas tactiques et les choix de joueurs.