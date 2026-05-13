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L1 : Champion, le PSG rêve d'imiter l'OL

Ligue 113 mai , 23:35
parCorentin Facy
5
Le suspense était inexistant mais le PSG a définitivement validé son titre de champion de France en s’imposant ce mercredi soir sur la pelouse de Lens (0-2). Le club parisien fond sur un record détenu par l’OL.
En s’imposant au Parc des Princes contre Brest dimanche soir (1-0), le Paris Saint-Germain avait posé une main et quatre doigts sur le titre de champion de France. Avec six points d’avance sur Lens et une différence de buts très favorable à deux journées de la fin, l’équipe de Luis Enrique était assurée d’être championne à 99%. Ce mercredi soir, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé ont terminé le travail sur la pelouse de Lens en l’emportant 0-2, s’assurant de manière officielle et définitive le titre en Ligue 1. Il s’agit du 14e titre de champion de France remporté par le Paris Saint-Germain, qui compte quatre titres de plus que tout autre équipe comme le note @OptaJean sur X.
Le compte spécialisé sur les statistiques apporte un autre élément intéressant et il concerne… l’Olympique Lyonnais. « C’est le cinquième titre d’affilée pour le PSG, seul Lyon entre 2002 et 2008 (7) a réussi pareille performance dans l'histoire de la Ligue 1. Couronné » détaille le compte X d’Opta. Le Paris Saint-Germain rêve désormais de décrocher deux titres supplémentaires en 2026-2027 puis en 2027-2028 afin d’égaler ce record de longévité de l’OL, obtenant sept titres à la suite. Pour cela, il faudra que le PSG parvienne à éviter les pièges du passé, à l’image des titres de Montpellier en 2012, de Monaco en 2017 et de Lille en 2021.

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Derniers commentaires

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Écoute le l’ancien pauvre.

L'OL privé d'Europe ? C'est la menace fantôme

Ok. Juste renseîgne toi

L1 : Le PSG dégoûte Lens et décroche le titre

Lens n'a pas encore gagné la coupe de France. Je pense que ce club ne gagne aucun trophée cette année..

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Perso, rien à battre de ce record secondaire. On le battra probablement. La seule question sera de savoir si ce sera fait rapidement ou pas. Quand on voit le Bayern de l'autre côté du Rhin, ça fait belle lurette que ce record est explosé et à plusieurs reprises. Pas de raisons qu'on ne fasse pas pareil. Mais la priorité, et de loin c'est la LdC. Entre une nouvelle coupe aux grandes oreilles et un huitième championnat consécutif, le choix est vite fait.

L1 : Champion, le PSG rêve d'imiter l'OL

Sergio et dijaya les 2 plus gros frustré du site !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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