L1 : Champion, le PSG rêve d'imiter l'OL

Le suspense était inexistant mais le PSG a définitivement validé son titre de champion de France en s’imposant ce mercredi soir sur la pelouse de Lens (0-2). Le club parisien fond sur un record détenu par l’OL.

@OptaJean sur X. En s’imposant au Parc des Princes contre Brest dimanche soir (1-0), le Paris Saint-Germain avait posé une main et quatre doigts sur le titre de champion de France. Avec six points d’avance sur Lens et une différence de buts très favorable à deux journées de la fin, l’équipe de Luis Enrique était assurée d’être championne à 99%. Ce mercredi soir, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé ont terminé le travail sur la pelouse de Lens en l’emportant 0-2, s’assurant de manière officielle et définitive le titre en Ligue 1. Il s’agit du 14e titre de champion de France remporté par le Paris Saint-Germain, qui compte quatre titres de plus que tout autre équipe comme le notesur X.

Le compte spécialisé sur les statistiques apporte un autre élément intéressant et il concerne… l’Olympique Lyonnais. « C’est le cinquième titre d’affilée pour le PSG, seul Lyon entre 2002 et 2008 (7) a réussi pareille performance dans l'histoire de la Ligue 1. Couronné » détaille le compte X d’Opta. Le Paris Saint-Germain rêve désormais de décrocher deux titres supplémentaires en 2026-2027 puis en 2027-2028 afin d’égaler ce record de longévité de l’OL, obtenant sept titres à la suite. Pour cela, il faudra que le PSG parvienne à éviter les pièges du passé, à l’image des titres de Montpellier en 2012, de Monaco en 2017 et de Lille en 2021.