Zéro star, pas d'argent, la L1 est la risée de l'Angleterre

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Après le départ de Kylian Mbappé, la Ligue 1 a sans aucun doute perdu sa plus grosse star. Alors que le championnat paraît toujours déséquilibré, les médias étrangers soulèvent le problème d’un manque d’intérêt du championnat de France, perturbé par la nouvelle crise des droits TV.

Les dix-huit clubs de l’élite sont sur la ligne de départ. A quelques heures de la reprise du championnat, une question majeure subsiste : que va pouvoir faire le Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé ? La star française, principale attraction de la Ligue 1 ces dernières saisons, s’en est allé vers de nouveaux objectifs, faisant perdre l’une de seules raisons pour les étrangers de regarder le championnat de France. Bien que le départ du meilleur buteur de l’histoire du club soit une perte considérable, le PSG semble désormais dans un nouveau projet de bâtir un effectif orienté vers le collectif plutôt que d’investir sur des stars. De quoi relancer la course au titre ? Si l’on se fie à l’article de The Guardian qui donne son avis sur les équipes de Ligue 1 et sur l’attractivité globale de cette dernière, les nombreuses recrues à l’OM ainsi que l’AS Monaco seront les deux projets les plus susceptibles de venir concurrencer le PSG et peuvent permettre de rebattre les cartes au sujet du titre de champion, qui n’a plus échappé au club de la capitale depuis la saison 2020/2021.

Sans Mbappé, la Ligue 1 n’a pas d'intérêt à l’étranger

NOUS SOMMES DE RETOUR 🔛📺 pic.twitter.com/Rcu8S8dGYU — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) August 14, 2024

Cependant, la récente crise des droits TV, la deuxième après celle de Mediapro pendant l’émergence du Covid, ne risque pas de réconcilier les étrangers à la Ligue 1, eux qui appellent régulièrement de manière totalement ironique cette dernière «Farmers League». DAZN et beIN Sports ont bien gagné les droits de diffusion, mais cet épisode vient confirmer pour les étrangers le manque de crédibilité du championnat de France, dont les droits TV n’ont pas été vendus au prix initial demandé par la LFP, à savoir 1 milliard d’euros. Outre le “Big 4” (PSG, OM, OL et Monaco), plusieurs clubs ambitieux tentent de se frayer un chemin vers les hautes sphères du classement malgré la présence de la Coupe d’Europe cette saison, il s’agit du RC Lens et de l’OGC Nice. En revanche, et à cause des droits TV qui ont traîné en longueur pendant la majeure partie de la saison, plusieurs clubs ont vu leur mercato impacté, notamment Montpellier, Angers et Auxerre qui n’ont pas recruté depuis le début de l’été. Le MHSC doit d’ailleurs vendre avant de pouvoir concrétiser des acquisitions dans l’autre sens. Des incertitudes qu’il va falloir lever, afin de montrer à l’Europe que la Ligue 1 fait bien partie des championnats majeurs du continent.