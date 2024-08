Y'a plus de sous, la Ligue 1 ne sonorisera pas les arbitres

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Faute d'avoir assez d'argent, la Ligue 1 a décidé de renoncer à sonoriser les arbitres. Une décision qui témoigne de la situation compliquée dans laquelle le football français est plongé.

Il y a quelques jours, on avait appris que la var, qui devrait être installée cette saison en Ligue 2, était repoussée sine die, la Ligue de Football Professionnel ne voulant pas faire des dépenses excessives après la baisse drastique des droits TV. Mais, alors que cela avait été présenté comme une nouveauté à même de répondre au souhait du public, ce sont cette fois les arbitres de Ligue 1 qui sont impactés, puisque Le Parisien révèle que la LFP a décidé de ne pas sonoriser ces derniers. Cette demande des clubs de Ligue 1 avait été validé par la FFF et les arbitres, et tout le monde était impatient que cela débute. Mais, à 48 heures du match Le Havre-PSG, rencontre inaugurale de la saison 2024-2025, la Ligue a reconnu que cette idée tombait à l'eau.

La Ligue 1 n'a plus les moyens de payer

La justification à cette volte-face, encore une fois annoncée à la dernière minute, est budgétaire. « Depuis l’automne dernier, c’est vraiment un projet que nous avions envie de mener pour la saison 2024-2025, au gré du nouvel appel d’offres et de l’arrivée d’un nouveau diffuseur. Mais les tests pratiqués, les analyses menées sur les besoins sur l’ensemble des stades de L1 ont fait apparaître que c’était plus complexe, plus coûteux et moins rapide que ce qu’on aurait pu imaginer. Les difficultés économiques rencontrées ces dernières semaines ont encore fait évoluer la réflexion », a précisé un responsable de la LFP au quotidien francilien. A priori, une mise en place en cours de saison est évoquée, même s'il est probable qu'il faudra attendre un an de plus pour voir cette sonorisation être effective.

La LFP traverse une grosse crise avant les élections

Cette décision de la Ligue de Football Professionnel démontre l'état des finances de la Ligue 1 et de la Ligue 2, alors même que l'instance s'est offerte de nouveaux locaux et a fait un recrutement XXL avec des salaires conséquents. Les élections à la présidence de la LFP, prévues le 10 septembre, pourraient être nettement plus houleuses que cela n'était prévu lorsque Vincent Labrune promettait 1 milliard d'euros par an au football français. En tout cas, les arbitres seront tranquilles un an de plus, le secret de leur conversation sera encore préservé une saison.