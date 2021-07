TV : Rudi Garcia sur Amazon, l’idée choc

Dans : Ligue 1.

La reprise de la Ligue 1 approche et pour Amazon, futur diffuseur de 80 % des matchs, il est temps de boucler son casting.

Au niveau des commentateurs, on sait que Julien Brun et Smaïl Bouabdellah seront les deux principales têtes d’affiche. En revanche, le flou est encore épais sur l’identité des consultants qui les accompagneront tout au long de la saison. Les premiers noms commencent doucement à tomber et selon les informations de L’Equipe, les dirigeants d’Amazon ont fait le choix de donner une seconde chance à certains ex-consultants de la chaîne Téléfoot. C’est ainsi que Mathieu Bodmer et Benoît Cheyrou, dont le calme et les analyses avaient séduit au début de la saison dernière, interviendront sur Prime Video Ligue 1 afin de faire apprécier leur expertise. Une bonne nouvelle pour les suiveurs de la Ligue 1.

Cheyrou et Bodmer avec Rudi Garcia ?

Le journaliste Mohamed Toubache-Ter dévoile par ailleurs qu’une grosse surprise n’est pas à exclure au rayon des consultants. Libre de tout contrat depuis son départ de l’OL à la fin de la saison, Rudi Garcia pourrait retrouver un rôle de consultant, qu’il avait parfaitement épousé sur TF1 lors de l’Euro 2016. « Rudi Garcia pourrait devenir consultant sur Prime Video pour suivre la Ligue 1 » a publié l’insider, qui a par ailleurs révélé un rapprochement entre Amazon et La Chaîne L’Equipe au niveau logistique. « Prime Video a fait le choix de La Chaîne L’Equipe pour la sous-traitance, la logistique. La rédaction d’Amazon sera dans les locaux de La Chaîne L’Equipe. Deal beaucoup moins coûteux pour Amazon. L’Equipe fera de la pub pour Amazon ». Un rapprochement qui ne surprend pas vraiment quand on sait qu’un deal a été signé entre Amazon et La Chaîne L’Equipe pour la diffusion en clair du multiplex de la Ligue 2 tous les samedi soir sur la 21.