TV ‍: PSG - Lille, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Quelques jours avant de retrouver la Ligue des Champions avec la réception de la Real Sociedad en huitième de finale aller, le Paris Saint-Germain va tenter de faire le plein de confiance face au Lille OSC.

Quelle heure pour PSG – Lille ?

Invaincu depuis le mois de novembre, le club de la capitale va rentrer dans le vif du sujet de sa saison avec le retour de la Coupe d’Europe, les rendez-vous décisifs en Coupe de France, et les matchs importants en L1. Et la prochaine rencontre pour Paris sera pour ce week-end contre Lille. Ce match se jouera ce samedi 10 février à 21h00 au Parc des Princes. L’arbitre sera François Letexier.

Sur quelles chaînes suivre PSG – Lille ?

Comme chaque match du samedi soir, cette rencontre entre Paris et Lille se disputera devant les caméras de Canal Plus. Les chaînes Canal+ Foot et Canal+ Sport 360 diffuseront ce match du PSG.

Les compos probables de PSG – Lille :

Leader du championnat avec huit unités d’avance sur Nice, Paris continue sa balade en tête de la L1. Mais pour s’assurer de vivre une fin de saison tranquille pour se concentrer sur ses autres objectifs en Ligue des Champions et en Coupe de France, le PSG veut continuer à faire le trou. Pour cela, Paris voudra battre Lille, un candidat au podium. Pour ce match, Luis Enrique sera privé de Kolo Muani, Kimpembe, Lee, Mendes ou Skriniar.

De retour au Campus PSG pour préparer #PSGLOSC ! ⚽️ pic.twitter.com/loGjuAemiY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 8, 2024

La compo probable du PSG : Donnarumma - Soler, Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernandez - Ruiz, Ugarte, Zaire Emery - Dembélé, Mbappé, Asensio.

Sorti de la Coupe de France du côté de Lyon cette semaine, Lille veut se racheter en faisant un nouveau bon résultat en L1. Quatrième du championnat, à un point du podium et de Brest, le LOSC dispose d’une bonne opportunité pour montrer de quoi il est capable face à un très gros du championnat du côté du Parc samedi. Pour ce match, Paulo Fonseca devra faire sans Cavaleiro, Diakite ou Umtiti.

La compo probable de Lille : Chevalier - Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily - Bentaleb, André - Zhegrova, Gomes, Ounas - David.