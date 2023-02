TV : OM - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Alors que les deux ennemis du championnat de France sont encore en lutte dans la course au titre en L1, l’Olympique de Marseille recevra le Paris Saint-Germain dans un Classique qui s’annonce chaud bouillant au Vélodrome.

Quelle heure pour OM – PSG ?

Deux semaines et demi après la victoire de Marseille contre Paris en Coupe de France (2-1), les deux clubs historiques du football français vont se retrouver cette fois en Ligue 1 pour le compte de la 25e journée. Cette rencontre au sommet se jouera ce dimanche 26 février à 20h45 dans un Stade Vélodrome qui devrait battre son record d’affluence. L’arbitre de ce Classique sera Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre OM – PSG ?

Comme chaque grand rendez-vous du dimanche soir, ce Classique entre l’OM et le PSG sera bien entendu diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Smaïl Bouabdellah et Mathieu Bodmer, David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Thierry Henry.

OM / PSG ce dimanche à 20h45 sur Prime Video pour la J25 de L1.

Commentaires : @SmaBouabdellah et @BODMERmathieu

Bord terrain : @Aiello_David

Présentation : @ThibaultLeRol, avec Thierry Henry pic.twitter.com/fN8TkHw2mD — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) February 20, 2023

Les compos probables de OM – PSG :

Avant d’aborder un quart de finale de Coupe de France importantissime contre Annecy en milieu de semaine prochaine, l’OM doit réussir ce rendez-vous face au PSG devant son public du Vélodrome. Pour continuer à rêver du titre, Marseille doit gagner. Mais pour réussir sa mission, Igor Tudor sera privé de certains cadres comme Gigot ou Mbemba.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Balerdi, Bailly, Kolasinac - Clauss, Veretout, Rongier, Tavares - Under, Alexis Sanchez, Guendouzi.

Leader du championnat de France avec cinq points d’avance sur Marseille, le PSG se doit de faire un bon résultat au Vélodrome pour conserver son avance et ne pas se faire trop peur dans la course au titre. Mais pour éviter une deuxième défaite de suite à Marseille en l’espace de quelques semaines, Christophe Galtier devra composer sans Neymar, blessé à la cheville, mais aussi sans Hakimi, Mendes ou Renato Sanches. À noter que pour cette rencontre, le PSG pourrait changer de système en passant sur un 5-3-2.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Mukiele, Kimpembe, Marquinhos, Ramos, Bernat - Vitinha, Verratti, Ruiz - Messi, Mbappé.